Qual é o teste que devemos fazer para verificar se estamos falando com uma IA ou uma pessoa?

A Inteligência Artificial (IA) deu um passo gigantesco no seu desenvolvimento nos últimos meses. Mecanismos como Bard (Google) ou ChatGPT (Open Ai) são fascinantes quando se trata de estabelecer uma conversa com um sistema de aprendizado automático.

Acontece o mesmo com aplicativos como o Stable Diffusion e Midjourney. Estes já não podem ser testados pedindo uma imagem abstrata, pois provavelmente a máquina fornecerá a você todos os detalhes, sem deixar de ser uma máquina.

Portanto, se torna mais difícil distinguir quando você está na presença de um humano ou de uma Inteligência Artificial, pelo menos quando a interação é digital.

O problema foi levantado há décadas. Era resolvido com algo chamado Teste de Turing, um teste no qual era pedido para uma máquina imitar as capacidades humanas, para ver se era capaz de pensar como uma pessoa.

O ChatGPT transformou esta prova em algo obsoleto. É difícil diferenciar entre humano ou Inteligência Artificial. No entanto, ainda existe um método que nos mostra a realidade das interações que fazemos na Internet.

Como saber se é a Inteligência Artificial ou um humano?

A base das perguntas deve estar alojada nas emoções ou interpretações. As IA ainda não desenvolveram sentimentos, e é aqui onde sempre estará a diferença.

Vamos detalhar alguns cenários que você pode executar para submeter à Inteligência Artificial.