Penteados presos para espalhar elegância aos 50 e 60 anos que Carolina Herrera aprovaria

Quando temos 50 e 60 anos buscamos por elegância e praticidade em nosso cabelo, acima de tudo. Para isso temos esses penteados presos, que até mesmo a própria Carolina Herrera aprovaria.

É hora de deixar para trás o esforço zero (e chato) de deixar apenas o cabelo solto, pois estas alternativas não requerem maior sacrifício nem investir demasiados minutos dos nossos dias para fazer, demonstrando que a idade não se interpõe no seu estilo.

Penteados presos para mulheres de 50 e 60 anos

Coque médio com mechas soltas

Não há muito a dizer porque este penteado é a sofisticação encarnada. O melhor de tudo é que ele pode servir tanto para dias casuais quanto para um evento importante, onde você deseja elevar o visual.

Escove todo o seu cabelo e o penteie para trás. Crie um rabo de cavalo deixando alguns fios soltos e enrole o cabelo do rabo de cavalo para criar uma trança desarrumada, cuidando para não mostrar o elástico de prender. Organize os fios de cabelo ao lado do seu rosto para que se destaque.

Com um rabo de cavalo lateral

Claro que tranças são permitidas entre os penteados presos para mulheres de 50 e 60 anos. Todas nós as amamos porque elas servem para destacar o rosto e nos manter fresca com uma simples escolha.

Penteie todo o seu cabelo para trás, mas o mantenha ainda solto, faça uma trança grudada na raiz em um dos lados. Prenda a ponta com um elástico e depois junte todo o cabelo na parte de trás para fazer uma trança embutida.

Rabo de cavalo alt

Por último, temos este penteado clássico que pode ser adaptado de acordo com a forma do seu rosto. Embora não seja recomendado fazer todos os dias devido à tensão aplicada no cabelo, o rabo de cavalo destaca os traços e afina o rosto. Penteie o cabelo para trás. Amarre o restante na parte de trás da sua cabeça e deixe um pouco de volume na área de cima da cabeça.