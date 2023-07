Penteados para assistir Barbie: 4 looks fáceis para se juntar ao Barbiecore e à febre do filme

A tendência de Barbie continua tomando conta do mundo e da internet. O filme protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling é um fenômeno mundial e serviu de inspiração para adotar uma das tendências mais populares dos últimos meses: “Barbiecore”.

Os melhores penteados para seguir a tendência do Barbiecore

Se trata de um estilo que basicamente consiste em se vestir como uma Barbie de carne e osso, apostando em maquiagens em tons de rosa, alguns estampados de animais e acessórios brilhantes. No entanto, todo o look deve estar completo com os seus penteados correspondentes e nada melhor do que saber se pentear como a boneca mais famosa da história.

Um time profissional de estilistas selecionou os quatro penteados mais icônicos usados pelo brinquedo da Mattel e pela atriz Margot Robbie, que serão tendência na temporada de verão.

A primeira penteado é o rabo de cavalo lateral baixo: é um estilo de ondas suaves e recolhidas que combinam com uma franja. Estes são os segredos do penteado que Barbie usa nas cenas da praia. Confortável, delicado e muito harmônico para completar com um grande chapéu rosa, pronto para ir à praia.

Margot Robbie com seu penteado de Barbie (YouTube: Warnes Bros. Pictures Latinoamérica)

Margot Robbie usa os penteados mais icônicos da Barbie

Um estilo que volta de 1980 é o semi-preso com volume e muitas ondas: muito feminino e favorecedor com um grande volume posterior. Complementando com um laço e ondas na parte solta.

Margot Robbie e seu penteado semi-preso (YouTube: Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

Barbie, dirigindo seu conversível, precisa de um penteado que resista aos embates do vento. Por essa razão, ela escolhe uma trança grossa com um laço rosa para finalizar e adiciona um boné ou um clássico lenço de seda. Um estilo que fica melhor ainda é com uma franja lateral travessa.

Penteados de Barbie (YouTube: Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

As madeixas explosivas: é uma das características mais favoráveis de Barbie, e se trata de uma inspiração dos anos 90 com um cabelo solto em todo o seu esplendor. É uma técnica que se consegue com um pente e um secador para dar muito volume ao cabelo.