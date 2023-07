Os 3 melhores perfumes para homens, de acordo com a IA do ChatGPT

Ao comprar perfumes, costumamos recorrer a recomendações de muitos lugares, desde perfumistas até amigos. Como quase todos experimentaram várias fragrâncias, eles podem dar opiniões com base na experiência. No entanto, existe uma nova recomendação vindo de um lugar inusitado: a inteligência artificial.

Usando o ChatGPT, a inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, é possível estabelecer um diálogo com um chatbot e assim resolver diversas inquietações. Além disso, esta inovadora tecnologia inspirou (e preocupou) outras empresas, incentivando-as a desenvolver outras plataformas similares (como, por exemplo, a IA do Google, o Bard).

Não existe pergunta que o ChatGPT não possa responder, com milhões de usuários da Internet fazendo constantemente uma pesquisa ou outra para encontrar soluções para problemas e dúvidas. Neste caso, a tecnologia OpenAI também responde à pergunta sobre quais são os melhores perfumes que os homens devem usar.

A seguir, estes são os melhores perfumes masculinos de acordo com a inteligência artificial:

Dior Sauvage

O primeiro lugar, segundo a Inteligência Artificial, é para o Dior Sauvage. Embora muitos não gostem, outros o consideram excelente, graças às suas notas de fundo que são âmbar, cedro e ládano.

Bleu Chanel

Esse perfume de 2014 tem notas de fundo como incenso, âmbar, cedro, sândalo, patchouli, Amberwood e ládano e é considerado como um dos mais sofisticados no mercado, por isso a IA o reconhece como um dos melhores.

Terrer d’Hermès Hermès

Por fim, uma das fragrâncias masculinas que você não deve deixar de experimentar é esta da Hermès, que conseguiu o prêmio FiFi Award Fragrance Of The Year Men's Luxe 2007 por suas notas de fundo que são vetiver, cedro, patchouli e benjoim.

Além deste pódio, existem também duas outras opções extra: o Acqua di Gio Profundo e o One Million. O perfume de Giorgio Armani já é um clássico que encanta com suas notas de fundo de incenso e patchouli, enquanto a fragrância de Paco Rabanne conseguiu obter um aroma fresco e picante, feito de tangerina vermelha e hortelã-pimenta misturada com essência de rosas e canela.