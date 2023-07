Iluminação máxima! Shein anuncia uma nova coleção inspirada na magia de Harry Potter

Atenção Potterheads! Descobrimos algo incrível: Shein, a plataforma global de comércio eletrônico onde muitos procuram roupas únicas, lançou esta semana sua última colaboração com a Warner Bros., o estúdio por trás da amada franquia The Wizarding World de Harry Potter (O Universo Mágico de Harry Potter).

Esta associação inovadora apresenta uma nova coleção cativante inspirada nas icônicas casas de Hogwarts e na essência da escola mágica mais famosa do mundo.

Para todas as gerações de fãs de Potter

Com um foco no estilo de colegiais, a coleção oferece peças e acessórios encantadores para crianças, mulheres, com opções plus size, homens e até decoração para casa, o que a torna uma coleção indispensável para todos os Potterheads e entusiastas de moda por igual.

Em detalhe, "Trazendo Hogwarts para o seu guarda-roupa" conta com quatro categorias diferentes, projetadas para satisfazer todos os estilos, desde Hufflepuff a Slytherin.

- Encantador Estudioso: Abrace o seu mago ou bruxa interior com a moda chique de inspiração acadêmica, perfeita para Ravenclaw. Esta categoria apresenta blazers, ternos e vestidos que combinam sem esforço a sofisticação com o encanto escolar.

- Aventura Esportiva: Para aqueles que procuram um estilo mais esportivo, a Shein oferece uma variedade de roupas modernas e confortáveis adequadas para um jogo de Quidditch. Viva sua experiência Hogwarts com peças que celebram o atletismo, mesmo sobre uma vassoura. 10 pontos para a Grifinória!

- Colegial com um Toque Mágico: Eleva o teu look preppy com um toque delicado. Esta categoria fusiona elementos temáticos de Harry Potter com estilos colegial clássicos, criando uma coleção única.

- Magia em Casa: Transforme o seu espaço em um paraíso mágico com a seção de decoração para casa da coleção. Descubra uma variedade de itens encantadores projetados para trazer a magia de Hogwarts para o seu lar.

“Estamos animados em nos associar com a Warner Bros. para trazer o amado mundo de Harry Potter para o mundo da moda. Ficamos orgulhosos em oferecer uma ampla variedade de opções para todos os gêneros e tipos de corpos, refletindo nosso compromisso com a inclusão e diversidade tão presentes neste Mundo Mágico.”

A coleção “Trazendo Hogwarts para o seu Guarda-Roupa” estará disponível no site Shein e na aplicativo de 19 de julho a 19 de agosto. Com peças de edição limitada e surpresas mágicas, os fãs da saga são aconselhados a não esperar para adquirir os seus favoritos neste lançamento tão esperado.