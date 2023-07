Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 21 a 23 de julho de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 21 a 23 de julho de 2023:

Áries

Sua missão é ser o iniciador e líder nato que promove realizações. Tendência ao positivo e de ter o sucesso nas mãos. Seus pontos fracos são a visão e a garganta, cuide-se.

O dinheiro extra virá com a venda de um bem material, lembre-se que seu signo está na fase ter mais fluidez econômica.

Um amor do passado vai te procurar para voltar, mas é importante averiguar as verdadeiras intenções por trás disso. Um fim de semana de trabalho extra virá.

Touro

Hora de progredir na vida e ter estabilidade emocional. Uma energia conciliadora ajudará a estar em paz em sua vida. Você alcançará o que é importante para viver em harmonia e abundância.

Na saúde, seus pontos fracos são os rins e a parte das costas, então você deve cuidar da tensão e sempre continuar com os exercícios. No amor você continuará procurando a pessoa ideal, lembre-se que o amor sempre chega, é só questão de tempo.

Convite para uma viagem até o final deste mês. Procure sempre buscar a natureza para que sua energia positiva se fortaleça.

Gêmeos

A abundância irá ser multiplicada. Hora de dar o passo certo na vida, sendo sempre tão criativo e incentivando os outros a terem um melhor desempenho em suas inspirações.

Na saúde, seu ponto fraco são os pulmões. Evire consumir cigarro e álcool. Seu espírito é livre, mas é preciso moderar para não deixar o parceiro e a família irem embora.

Cuidado com as fofocas no seu ambiente de trabalho, lembre-se que você tem luz própria e isso incomoda os outros, então procure ser prudente.

Câncer

Sua missão é a prudência e o amor ao próximo. Por isso, evite ser egoísta e tenha a felicidade que você tanto deseja em sua vida

Mantenha a prudência e não fale sobre o que não lhe diz respeito e tenha capacidade para resolver todos os problemas com rapidez e eficiência.

Você continuará comemorando e recebendo palavras importantes para você. Cuidado com o que você come para não passar mal.

Leão

Momento de aprender e ensinar. Habilidades importantes para se desenvolver em qualquer área de trabalho e com tendência sempre positiva para ter o sucesso que desejam.

Se cuide e evite se sabotar com más companhias e vícios que o destroem. Você deve entender que sua vida não será fácil e é por isso que você terá que colocar toda sua habilidade e capacidade para ser grande em tudo, inclusive no profissional

Coragem para saber e agir. Na saúde, seus pontos fracos serão a pressão alta e o coração.

Virgem

Momento de purificar o corpo e o espírito. Ajuda para crescer em tudo o que é espiritual para e assim levar uma vida melhor.

Você encontrará força suficiente para sair de qualquer problema e terá sucesso em tudo o que deseja, além de ter sempre ao seu lado o parceiro ideal. Seu ponto fraco são os nervos e a enxaqueca, por isso deve se manter sempre saudável na mente e alimentação.

Você saberá de uma surpresa de alguém de fora do país. Notícias importantes.

Libra

A missão é equilibrar e harmonizar tudo o que o cerca com suas atitudes e comunicação. Você sempre encontrará o equilíbrio perfeito para que tudo corra pelo melhor caminho.

Uma plenitude e segurança surgirá em sua vida. No trabalho, é hora de se fazer ouvido para colher bons frutos. Amizades novas.

Sempre dê a última opinião sobre os problemas. Um convite ou uma viagem em caminho. Na saúde, seu ponto fraco são os rins e a região lombar, tente ficar atento a isso.

Escorpião

Sua missão é descobrir os mistérios e ajudar. Seu progresso será constante, mas é preciso ser forte e com grande poder para atrair o que merece.

A vida amorosa será intensa e quem está em uma união tranquila deve ter cuidado para não se meter em problemas. O passado pode surgir novamente.

Na saúde, é importante ficar atento aos hormônios e infecções. Será um final de semana com questões de última hora e você deve organizar seu tempo. Chega dinheiro extra.

Sagitário

Este final de semana será muito importante porque as energias cósmicas da boa sorte estarão ao seu redor. É importante fazer uma lista de resoluções e começar a cumpri-las porque é a sua hora de ser dedicado em tudo o que fizer.

Pagando as dívidas e começando do zero. Você comemora o aniversário de alguém ou faz uma viagem para estar com sua família neste final de semana. Um amor falará sobre compromisso sério.

Cuidado com o seu dinheiro, procure não fazer nenhum investimento desnecessário e nem emprestar se não tiver certeza.

Capricórnio

Fim de semana para se livrar de todas as frustrações que a semana te deixou e se encher de boas energias para começar com mais força e poder realizar tudo o que deseja no trabalho e na vida pessoal.

Seu signo está na época de amadurecer e deixar as más amizades para trás, são tempos de fartura, então aproveite o que está por vir. Faça uma lista de suas conquistas e repita-as em voz alta para que sua mente assimile o quão grande você é para superar todas as adversidades.

Dias reuniões e festas familiares. Siga sempre em frente sem desistir. Você faz alguns pagamentos e busca deixar tudo em dia.

Aquário

Dinheiro extra chega até. Sua missão é buscar e encontrar o conhecimento da verdade. Facilidade para se relacionar e liderar.

Fim de semana de sorte e de energia fazer tudo o que planejou. Você deve se certificar de que sua mente não sabote sua felicidade, liste os propósitos que você não conseguiu alcançar, escreva cada desejo sete vezes para que as energias positivas o cerquem com mais força.

Dias para corrigir problemas. No amor, você continuará com seu parceiro atual e falará sobre se comprometer.

Peixes

Dias de analisar tudo o que você passou nos últimos meses, lembre-se que seu signo está passando por um momento de reconstrução da vida e começando a crescer de verdade.

Procure entender que sempre há um tempo para tudo e até para ajudar as pessoas que ama, deixe tudo fluir. Você recebe alguns pagamentos atrasados ou dinheiro extra.

Você recebe um convite ou uma proposta de um novo amor. Não se castigue mais, lembre-se que existem situações que não podemos controlar e você precisa ser forte para lidar com isso.