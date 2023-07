Genesis, a Inteligência Artificial que pode escrever notícias e como Google pretende “ajudar os jornalistas”

O Google está trabalhando em uma ferramenta chamada Genesis, que usa a Inteligência Artificial (IA) para escrever artigos de notícias. Esta ferramenta foi apresentada a importantes organizações de mídia como The New York Times, The Washington Post e The Wall Street Journal, que acreditam que ela pode “ajudar os jornalistas”.

De acordo com o relatório do Xataka, o Genesis é capaz de obter informações sobre eventos em andamento e gerar conteúdo em formato de notícia. O Google considera que esta IA pode servir como um assistente pessoal para jornalistas, automatizando certas tarefas e permitindo que eles se concentrem em outros aspectos de seu trabalho.

A empresa de Mountain View também acredita que esta tecnologia é responsável e pode mudar a percepção da Inteligência Artificial na indústria de notícias.

No entanto, alguns executivos consideram esta ferramenta como inquietante, pois poderia dar a impressão de que o esforço realizado pelos jornalistas para gerar notícias precisas é ignorado.

O Google esclarece: não substituirá os jornalistas

Um porta-voz do Google esclareceu que o Genesis não pretende nem pode substituir os jornalistas em seu trabalho de informar, criar e verificar artigos. Em vez disso, a IA pode ser útil para fornecer títulos e estilos de redação adicionais.

Google Genesis

Alguns especialistas têm opiniões divergentes sobre o uso desta IA na indústria de notícias. Alguns acreditam que, se usado de forma objetiva e confiável, pode ser uma ferramenta útil. No entanto, outros alertam que o seu uso incorreto em assuntos que requerem matizes e compreensão cultural pode danificar a credibilidade tanto da ferramenta quanto dos meios que a utilizem.

Em algumas organizações, a IA já foi usada para certas tarefas, como relatórios de benefícios. No entanto, a chegada de ferramentas como o Genesis levanta preocupações sobre a revisão e verificação de fatos nas notícias, pois conteúdos incorretos podem ser disseminados se não forem usados de forma responsável e cuidadosa, o que afetaria a percepção das notícias e sua credibilidade junto ao público.