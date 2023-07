Estes são os empregos que a Inteligência Artificial não poderá substituir

Sam Altman é o CEO da empresa OpenAI, que gerou receita ao criar o ChatGPT no final de 2022. Várias vezes foi alertado que a Inteligência Artificial fará várias mudanças no mercado de trabalho, por isso foram nomeadas várias profissões que, graças às novas tecnologias, poderiam ser substituídas. Recentemente, o empresário Suumit Shah, fundador do Dukaan, substituiu 90% de seus funcionários de atendimento ao cliente por ‘chatbots’. No entanto, também existe outro número de ocupações que a própria IA indicou que não podem ser substituídas.

A mesma empresa de Altman foi a responsável por publicar uma longa lista de profissões manuais, que um chatbot como o CHATGPT nunca será capaz de substituir.

O ChatGPT é um protótipo de chatbot de inteligência artificial especializado em diálogo. É um grande modelo de linguagem ajustado com técnicas de aprendizado supervisionado e reforço.

Quais são os trabalhos menos ameaçados?

Operadores de Máquinas Agrícolas

Os trabalhadores desta profissão atendem, operam, conduzem e vigiam um ou vários tipos de máquinas ou equipamentos móveis com motor em funções agrícolas ou florestais.

Operadores de máquinas ag.rícolas Imagem: Aptus Fazendeiro sentado em um trator no campo (Digital Vision./Getty Images)

Atletas e competidores esportivos

O esporte sempre manterá sua essência e seu atrativo quando entre seres humanos poderem demonstrar suas habilidades em múltiplas disciplinas; algo que alteraria uma máquina ou robô, por exemplo.

Atletas

Pedreiros, encanadores, telhadistas, eletricistas e ferreiros

A maioria dos trabalhos manuais continuará vigente, no que diz respeito a assuntos de construção, devido ao conhecimento e experiência necessários para compreender os problemas que afetam as estruturas.

Arquivo - Pedreiros, mestre de obras, construções EUROPA PRESS - Arquivo (EUROPA PRESS/Europa Press)

Cozinheiros, garçons e lavadores de louça

Embora existam cafeterias automatizadas devido aos avanços da Inteligência Artificial, o tema da questão culinária continua a ser uma tradição de interação humana.

Cozinheiro, outra das ofertas de trabalho abertas Foto: referencial

Cabeleireiros e Barbearias

É conhecido o ofício de pentear, cortar e arrumar o cabelo. Os estilistas são responsáveis por realizar a manutenção estética do cabelo e dos pelos faciais. Mais do que tudo, surgiria a dúvida: você deixaria que este trabalho fosse feito por um robô ou uma máquina?

CARACAS, VENEZUELA Um barbeiro corta o cabelo de um cliente no seu salão em um bairro de San Agustín em Caracas, Venezuela (Matias Delacroix/AP)

Açougueiros

É a pessoa especialista em carne que se ocupa da sua manipulação, conservação e venda, bem como da elaboração de produtos derivados da carne, para consumo humano ou uso industrial. Eles usam suas próprias máquinas.