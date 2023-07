Descobriram uma teoria sobre buracos negros que permitiria viagens no tempo

Quantas vezes sonhamos com viagens no tempo. Filmes, séries, romances e uma enorme quantidade de histórias as retrataram em suas obras. A ciência não fica para trás, diferentes especialistas tentaram encontrar uma maneira de tornar estas viagens reais, como acontece com essa teoria que mostra uma pequena possibilidade através dos buracos negros.

No caso de viagens no tempo, como esta teoria e antigas conjecturas da ficção dizem, seria necessário especificamente um buraco negro para poder pegar um atalho entre dois pontos distantes no universo.

No entanto, a realidade é que o interior de um buraco negro continua sendo um fenômeno desconhecido: não sabemos o que há dentro, pois nada escapa deles, nem mesmo a luz. Os buracos negros, conforme o La Tercera, só existem nas matemáticas e teorias.

Com base nos estudos destes fenômenos, um grupo de cientistas liderado por Valeri P. Frolov da Universidade de Alberta no Canadá e Andrei Zelnikov da Universidade Charles em Praga, descobriram um método para distorcer as leis da física e, de maneira hipotética, dar uma viagem ao passado.

Buraco Negro Imagem idealizada

RIKEN (Sebastian Carrasco/Europa Press)

Seria possível, para os cientistas, com um tipo de buraco negro chamado anelar, teorizado em 2016.

É uma teoria hipotética de um túnel de espaço-tempo que conecta dois pontos diferentes no universo. Os buracos negros anelares seriam simétricos, o que significa que seriam idênticos em cada extremidade. Isso significaria que se poderia viajar através de um buraco negro anelar de qualquer ponto do universo para qualquer outro ponto.

Buracos negros anelares são uma teoria hipotética, e não há evidências científicas que comprovem a sua existência. No entanto, são um tema popular de investigação na física teórica. Se os buracos negros anelares existissem, teriam o potencial de revolucionar a forma como viajamos pelo universo.