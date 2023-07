Cortes de cabelo Shaggy Bob 2023: os 5 estilos que rejuvenescem e estão na moda

O corte de cabelo Shaggy Bob chegou para ficar e conquistar as mulher que desejam rejuvenescer seu rosto e ganhar volume.

Ele é caracterizado por ser um corte de cabelo curto com muitas camadas que proporcionam um volume extra e permitem um penteado fácil com ondas suaves.

Aqui, apresentamos os 5 estilos de corte de cabelo Shaggy Bob para que você tenha boas opções deste novo penteado tão na moda.

Corte de cabelo Shaggy Bob com franja

O Shaggy Bob com franja, é cortado em camadas, como todos os Shaggy Bob, e então se joga com o comprimento dessas camadas para dar a forma perfeita para cada mulher. A principal característica deste corte de cabelo é que consiste em uma base de muitas camadas que estão muito bem definidas e, graças a elas, o cabelo ganha em movimento. Além do que, elas realçam o rosto.

Corte de cabelo Shaggy Bob sem franja

O Shaggy Bob também fica ótimo sem franja. Cabelo que começa curto e vai alongando conforme vamos descendo, chegando principalmente até os ombros ou o queixo, de acordo com suas preferências, e até mesmo mais abaixo se você quiser usar o cabelo comprido.

Corte de cabelo Shaggy Bob liso

O corte de cabelo estilo Shaggy Bob é perfeito para mulheres com cabelos muito lisos, pois este tipo de cabelo às vezes tem o problema de parecer escorrido, sem vida e nenhum penteado se mantém. Por isso, cortar o cabelo com muitas camadas é a solução para dar movimento e brincar com os volumes.

Corte de cabelo Shaggy Bob encaracolado

Se o seu cabelo é muito encaracolado, com os cuidados adequados pode ficar fantástico. O corte em camadas do Shaggy Bob fará com que o rosto fique perfeitamente enquadrado com o cabelo e que tanto o rosto, como o cabelo fiquem espetaculares. E para isso, também procure manter o seu cabelo sempre saudável, hidratado e com brilho.

Corte de cabelo Shaggy Bob com ondas

Se o seu cabelo tiver ondas, terá movimento e adicionará tons ao rosto sem ser tão volumoso quanto os cachos, nem tão escorrido quanto os cabelos lisos. Ondas suaves são as melhores para o corte Shaggy.