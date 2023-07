Confira a moeda de 50 centavos com um pequeno detalhe que pode valer mais de R$ 1 mil!

50 centavos com a letra ‘A’? Veja quanto esse detalhe pode render ao proprietário Imagem: reprodução TikTok (@rnfcolecoes)

Você costuma guardar moedas no cofrinho em casa ou andar com elas nos bolsos? Antes de você passar esse item como troco, uma boa dica é começar a reparar bem nas moedas que passam pela sua mão, pois algumas delas podem te render um valor acima do comum.

Mas por que isso acontece? Algumas moedas são vistas pelos colecionadores como raras, fazendo com que elas sejam muito mais valorizadas.

O item que você confere a seguir, por exemplo, representa esse tipo. A moeda de 50 centavos de 2019 com a letra ‘A’ foi fabricada na Holanda e possui uma tiragem de mais de 47 milhões de unidades.

Se você possui a moeda em estado soberba, ela vale o dobro, ou seja, R$ 1 real. Já no estado flor de cunho seu valor sobe para R$ 5.

De acordo com o catálogo de moedas brasileiras, se a moeda de 50 centavos com a letra ‘A’ apresentar o reverso rotacionado em 180º em relação ao anverso, ela pode valer entre os colecionadores R$ 1.200.

LEIA TAMBÉM: Estas são consideradas AS MOEDAS MAIS RARAS da família do Real ainda em circulação

Veja mais detalhes a seguir com o TikTok ‘RNF Coleções’:

Moeda de 1 real pode valer R$ 10 mil se apresentar pequeno detalhe

Você costuma andar com moedas fazendo peso nos bolsos e sempre busca oportunidades de passá-las rapidamente? Talvez seja melhor você estudar o item antes de entregá-lo como troco.

Muitas pessoas não sabem, mas algumas moedas do real são consideradas raras, seja pela baixa quantidade delas ainda disponíveis ou por erros de confecção.

Um exemplo deste tipo de moeda é a de 1 Real que começou a circular em 1998. Para os olhares menos atentos, o item parece com qualquer outro, contudo, uma simples letra ‘P’ cunhada ao lado do ano de fabricação pode fazer o seu valor entre os colecionadores subir e muito.

De acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’, está única moeda pode valer R$ 10 mil. Confira mais detalhes a seguir:

LEIA MAIS:

⋅ Será que você tem essa moeda de 1 real que vale R$ 20 mil?

⋅ Estas 2 moedas da família do Real que podem valer até mil reais! Confira se você possui alguma delas

⋅ 2 moedas de 10 centavos que podem valer bem mais do que você imagina!