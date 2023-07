Cientistas observam metal auto-reparável que abre caminho para máquinas que se consertam sozinhas

Um emocionante avanço no campo da ciência de materiais deixou os pesquisadores surpresos, pois pela primeira vez eles observaram como um metal se autorrepara, o que poderia ter implicações significativas em várias indústrias.

Os Laboratórios Nacionais Sandia e a Universidade A&M do Texas, nos Estados Unidos, foram responsáveis por este feito que poderia revolucionar o design de motores, pontes e aviões, tornando-os mais seguros e duráveis.

Como explica Europa Press, o fenômeno recém descoberto baseia-se na capacidade natural do metal de se ‘curar’ a si mesmo, especificamente no que diz respeito a danos por fadiga em nanoescala. O dano por fadiga é um processo comum que afeta as máquinas, onde tensões e movimentos repetidos provocam rachaduras microscópicas que, com o tempo, podem se propagar e causar falhas catastróficas.

O cientista de materiais da Sandia, Brad Boyce, expressou sua admiração ao testemunhar de perto como as peças de metal se rachavam e depois se uniam sem intervenção humana. Esta descoberta "desafia as teorias científicas fundamentais, pois os metais eram considerados como sendo desgastados com o tempo e incapazes de se autorreparar".

Uma peça de platina

O metal autorreparável foi observado em uma peça de platina a nanoescala no Centro de Nanotecnologias Integradas e o processo ocorreu inadvertidamente durante um experimento projetado para avaliar a formação e propagação de rachaduras no material.

Metal (Unsplash)

Esse surpreendente avanço poderia ter um grande impacto em diversas áreas, desde a indústria eletrônica até o transporte. Os dispositivos eletrônicos com soldas, motores e pontes poderiam se beneficiar enormemente dessa capacidade intrínseca de auto-reparo do metal, o que reduziria os custos de substituição, o tempo perdido e os riscos associados a falhas estruturais.

Embora os cientistas tenham desenvolvido materiais autorreparáveis no passado, como certos tipos de plásticos, a ideia de um metal com essa propriedade era considerada em grande parte como ficção científica. No entanto, a teoria de Michael Demkowicz, professor titular na Texas A&M, desafiou as concepções convencionais sobre o comportamento do metal e foi validada por este emocionante descoberta.

Apesar deste avanço, ainda há questões a serem respondidas, como se esta capacidade de auto-reparação pode ser replicada e utilizada em um ambiente de fabricação mais amplo. No entanto, os pesquisadores estão entusiasmados com as possibilidades que se abrem através deste achado e esperam que isso impulsione a comunidade científica a explorar novas fronteiras no design de materiais.