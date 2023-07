As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até o próximo domingo (23), segundo o tarot

Estamos entrando oficialmente no fim de semana, mas até o próximo domingo (23) muita coisa pode acontecer com cada signo do zodíaco. E é pensando que queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Esteja muito atento e preparado, Sagitário, pois você pode enfrentar um conflito com um companheiro de trabalho, o que exigirá muita paciência para que não se prejudique.

Quando falamos sobre o campo amoroso, deve dedicar mais tempo e atenção, pois este espaço de sua vida está frágil e pode terminar em algo que não deseja.

Capricórnio

Hora de se desafiar ainda mais em sua vida, Capricórnio, além, claro, de não deixar de cuidar de sua autoestima que tem ficado de lado nos últimos tempos.

Por sua vez, as cartas do tarot deixam um alerta: este é o momento de mudar algumas coisas em seu trabalho, mas não se preocupe, pois estas novidades virão para o bem.

Aquário

É possível que a pessoa de Aquário se veja diante de uma dor e situação do passado, e embora algumas coisas sejam inevitáveis, é importante que você não permita que os sentimentos negativos te dominem.

Quando falamos sobre a vida amorosa, deixe de esperar que a pessoa especial bata em sua porta, saia com amigos e aproveite mais a vida.

Peixes

Para Peixes, as cartas do tarot alertam que é o momento ideal para ousar em seu campo profissional, pois muitas coisas podem surgir daí. Hora de dar passos firmes e avançar em sua jornada.

Por fim, tome bastante cuidado com as pessoas que te rodeiam, pois alguém pode estar tentando se aproveitar de sua bondade.

