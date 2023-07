As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião até o próximo domingo (23), segundo o tarot

Estamos entrando oficialmente no fim de semana, mas até o próximo domingo (23) muita coisa pode acontecer com cada signo do zodíaco. E é pensando que queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Uma energia bastante positiva rodeia a vida da pessoa de Leão nos próximos dias, podendo ter reflexo principalmente no campo profissional, então é importante que esteja preparado para novidades.

Por sua vez, as cartas do tarot alertam que este não é o momento ideal para sair gastando dinheiro.

Virgem

Nem todos os dias são fáceis, Virgem, e neste que chega você sentirá que precisa de mais espaço e se manter isolado dos demais, principalmente da família. Conte com os amigos para enfrentar esta fase que não será eterna.

+ Sua leitura pode ficar ainda mais interessante com estas indicações:

Libra

Novas pessoas chegam em sua vida e muitas oportunidades podem se abrir. Além disso, quando falamos sobre o campo profissional, a oportunidade que tanto esperava finalmente pode chegar, não a deixe passar e confie em sua intuição, Libra.

Escorpião

Esteja preparado, Escorpião, pois o dia será marcado por surpresas, principalmente porque uma pessoa do passado pode reaparecer em sua vida. Fique atento aos sinais e veja se faz sentido tê-la de novo em seu círculo.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso site: