As revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até o próximo domingo (23), segundo o tarot

Estamos entrando oficialmente no fim de semana, mas até o próximo domingo (23) muita coisa pode acontecer com cada signo do zodíaco. E é pensando que queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Uma jornada muito positiva é revelada pelas cartas do tarot para a pessoa de Áries, principalmente porque terá a oportunidade de expor algo que levava há tempos guardado e que só te fazia mal.

Sobre o campo profissional, é melhor estar preparado, pois são previstos dias intensos.

Touro

Para Touro, o tarot revela um ciclo em que o ponto forte estará no âmbito familiar e você deve aproveitar esta fase.

Quando falamos sobre o amor, você não deve se desanimar, mas este ainda não é o momento ideal, o que não quer dizer que não pode conhecer pessoas. Esteja aberto para as oportunidades que a vida lhe traz.

+ Sua leitura pode ficar ainda mais interessante com estas indicações:

Gêmeos

Hora de dar uma pausa em sua rotina intensa e priorizar as pessoas próximas como familiares e amigos, e isso porque as cartas te lembram que nem tudo é dinheiro e trabalho e seguir nesse ritmo não resultará em algo positivo.

Câncer

Hoje será um dia em que a pessoa de Câncer precisa estar aberta às relações, porque muitas pessoas novas devem chegar em sua vida e você verá o quanto elas podem aportar. Se rolar uma oportunidade de fazer uma viagem, não a deixe passar.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso site: