A febre de divórcios em Hollywood: 5 coisas que você não deve aceitar em um relacionamento

As separações e divórcios das celebridades parecem estar nas notícias todos os dias e parece que ninguém pode escapar dos julgamentos. As infidelidades têm sido uma constante nos últimos anos, começando com Shakira, que se separou de Piqué após 10 anos juntos e que ele a trocou por Clara Chia. No entanto, outras causas têm sido mais impactantes, como o caso de Kim Kardashian e Kanye West, que se separaram em 2021 devido aos problemas mentais e ideias deste último que estavam interferindo no bem-estar da família.

Este ano, Reese Whiterspoon também surpreendeu ao anunciar que se separaria de Jim Toth, seu segundo esposo após onze anos de casamento e um filho em comum. No mundo latino, casais como Alejandro Sanz e Rachel Valdés, e Ricky Martin e Jwan Yosef também roubaram os holofotes dos meios de entretenimento.

E teve também aqueles que já estavam separados deixaram à mostra que os problemas continuam como aconteceu com Karol G e Anuel AA ou Johnny Depp e Amber Heard.

Jwan Yosef / Ricky Martin / Shakira / Piqué Tem acontecido muitas separações de casais famosos nos últimos meses (Instagram: (@jwanyosef) / (@3gerardpique))

Nos últimos dias, a atenção tem estado focada em Ariana Grande e Dalton Gómez, que se separaram no início deste ano "em silêncio" até que tudo foi descoberto depois que a cantora foi vista sem seu anel de compromisso durante o fim de semana enquanto desfrutava de um dia em Wimbledon.

Por outro lado, Sofía Vergara e Joe Manganiello também anunciaram o seu divórcio após sete anos juntos, aparentemente porque deixaram de ter objetivos em comum.

Sofía Vergara e Joe Manganiello Instagram: @joemanganiello (Instagram: @joemanganiello)

Febre de divórcios de famosos: tudo o que você não deve aceitar em uma relação

Embora cada casal tenha tido suas razões para se separar, a "febre de divórcio" que constantemente assombra a indústria do entretenimento nos lembra todas essas bandeiras vermelhas que não devemos ignorar em um relacionamento.

Karol G Karol G esteve com Anuel AA por mais de dois anos (Instagram)

Ignorar os limites e necessidades do outro

Relações saudáveis de casal são construídas sobre uma base sólida de confiança, respeito e compreensão mútua das diferenças de cada um. É por isso que as coisas que você nunca deve tolerar em uma relação são aquelas que não respeitam seus limites e ignoram suas necessidades. Isso afeta sua saúde mental e, se você deixar passar, com o tempo você se sentirá exausta e frustrada.

Abuso emocional ou verbal

O comportamento controlador às vezes pode se tornar uma relação abusiva, seja emocional ou verbalmente. Você não deve ignorar quando seu parceiro te desprezar, zombar de você com outras pessoas ou te enganar quando você tenta expressar como se sente. Todos esses comportamentos são inaceitáveis e você deve parar antes que possa piorar.

Ariana Grande A cantora se separou de Dalton Gomez depois de 3 anos juntos (Instagram)

Gaslighting

O chamado gaslighting é comum em relacionamentos com pessoas manipuladoras. Isso acontece quando essa pessoa faz com que você duvide de sua percepção da realidade. Esta é a parte que faz com que as outras pessoas acreditem nessa pessoa, sem questionar se suas intenções são verdadeiras ou não, pois ela sempre se mostrará como "encantadora".

Jogando com o papel de vítima

O seu parceiro pode se vitimizar dizendo que tudo é sua culpa, mas com a intenção de fazer você se sentir mal. Sempre encontrando uma desculpa e essa atitude pode levar a um comportamento autodestrutivo.

Sempre evitará assumir a responsabilidade por suas ações. Podem mentir descaradamente ou exagerar as coisas para se retratar de uma forma mais positiva, mas deixando você mal diante dos outros.

Falta de comunicação (ou quase nenhuma)

Como saber se a sua relação está desmoronando? Quando houver uma evidente falta de comunicação. Esta pode ser um dos mais sutis e contundentes sinais. Quando as mensagens de textos amorosos, emails e chamadas telefônicas se tornam escassos ou inexistentes, pode ser o momento de rever a relação.