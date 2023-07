Você quer estudar gratuitamente em Harvard? Você pode acompanhar esses cursos na comodidade da sua casa

Uma das universidades mais prestigiadas e mais caras do mundo é a Universidade de Harvard, em Boston, que oferece uma série de cursos online gratuitos que você pode acompanhar confortavelmente de casa.

Harvard encabeça a lista como a universidade que produz o maior número de multimilionários nos EUA | Foto: Referencial

Estes são os novos cursos sobre Inteligência Artificial, jogos e tecnologia que poderão ser úteis para você:

Introdução à programação

Este curso fornecerá uma base sólida nos conceitos de programação e é perfeito para aqueles que desejam começar no mundo da informática e codificação.

É uma introdução às empresas intelectuais da computação e à arte da programação”, descreve HarvardX em um de seus cursos cuja inscrição começou em 18 de julho, e termina em 31 de dezembro.

Entender a Tecnologia

Esta é a introdução à tecnologia do CS50 para novos estudantes que ainda não se consideram pessoas de computação. Embora seja também perfeito para aqueles que desejam adquirir conhecimentos básicos sobre tecnologia e como funciona o mundo digital em que nos encontramos.

Introdução ao Desenvolvimento de Jogos

Este curso da HarvardX tem 12 semanas de duração e convida você a aprender sobre o desenvolvimento de jogos interativos em 2D e 3D neste curso prático. Também é explorado o design de jogos como Super Mario Bros., Pokémon, Angry Birds e mais. Se estiver apaixonado pelo mundo dos games, este curso é perfeito para que você possa aprender as habilidades básicas para criar o seu próprio jogo do zero.

Como posso entrar nestes cursos?

Para se inscrever, tudo o que você precisa fazer é entrar na página web “Harvard X”, procurar o curso de seu interesse e, depois de se inscrever, começar a se estudar na comodidade de sua casa.

É importante salientar que muitos deles estão em inglês, mas com o Google e seu tradutor, você pode aprender sem a necessidade de conhecer um novo idioma.