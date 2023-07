Relacionamento: 8 chaves de ouro para construir uma relação saudável com o parceiro

Se comprometer a trilhar a jornada amorosa com alguém, pode ser uma tarefa muito fácil. No entanto, o desafio está na solidificação e construção de um ambiente saudável, haja vista as diferenças encontradas no meio do caminho.

Diversos casais enfrentam sérios problemas durante anos de relacionamento, mas o conduzem com a barriga. No entanto, a experiência se resume a desilusões e frustrações. Colecionar tais tipos de sentimentos, principalmente quando não há mais conexão, é colocar a felicidade em xeque.

Sendo assim, é necessário se atentar a todos os estágios da relação amorosa, a fim de compreendê-los e agir quando necessário. É importante ressaltar que todos os relacionamentos contam com seus altos e baixos. Por esta razão, é preciso tomar as atitudes corretas para cada situação, sem deixar a peteca cair.

Leia mais:

8 chaves de ouro para construir uma relação saudável com o parceiro

Segundo o terapeuta John Kim, ao portal Psychology Today, existem algumas ferramentas capazes de promover uma relação saudável com o parceiro.

“Apego seguro é a base de relacionamentos saudáveis e gratificantes. Refere-se a um profundo sentido de confiança, conexão emocional e segurança entre indivíduos. Desenvolver um estilo de apego seguro pode melhorar as suas relações, melhorar o seu bem-estar geral e proporcionar uma forte estrutura para o crescimento pessoal”, explica o especialista.

Abaixo você confere as dicas de ouro, capazes de impulsionar o começo de uma nova página para sua dinâmica com o parceiro.