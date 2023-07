Os perfumes femininos PERFEITOS para você presentear alguém

Hoje, 20 de julho, é comemorado o ‘Dia do Amigo’ no Brasil. E se você é do tipo de pessoa que ama uma data comemorativa para presentear quem você gosta, que tal utilizar deste dia para dar algo especial para aquele sua amiga inseparável?

Um dos itens mais legais para dar de presente em datas como essa é o perfume. Contudo, se as suas amizades são exigentes, é preciso escolher o aroma certo.

Para te ajudar nessa escolha, o youtuber Luis Jordão listou os perfumes femininos mais fáceis de agradar para você dar de presente para alguém. Confira!

L’Aventure Femme - Al Haramain

Essa é uma fragrância com acordes frutados e amadeirados, inspirado no Creed Aventus feminino. Seu uso é mais indicado para a noite. pois se mostra uma fragrância mais sexy e sensual.

As notas de topo são Abacaxi, Groselha Preta, Bergamota e Frutos Silvestres. As notas de coração são Cedro, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes femininos importados PERFEITOS para trabalhar

Euphoria - Calvin Klein

Um perfume antigo, lançado em 2005, mas que continua fazendo sucesso entre as mulheres. Seu aroma é doce e sedutor, que também traz notas amadeiradas e florais.

No geral, as notas que compõem esse perfume são Romã, Caqui e Acorde Verde no topo, Orquídea Negra, Lótus e Champaca no coração e Mogno, Âmbar, Violeta Negra e Chantilly no fundo.

212 Sexy - Carolina Herrera

Outro clássico da perfumaria importada, 212 Sexy é para presentear aquela amiga que ama perfumes doces.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Algodão-Doce, Gardênia, Flores, Sardinheira e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Sândalo, Caramelo, Patchouli e Violeta.

CH (2015) - Carolina Herrera

Um perfume que chama atenção, principalmente devido à nota de couro.

As notas que compõem esse perfume são Toranja, Bergamota e Limão; Flor de Laranjeira, Rosa e Jasmim e Couro, Pralinê, Patchouli, Sândalo, Cedro e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes amadeirados ideais para homens maduros

⋅ Perfumes femininos com cheiro de boneca

⋅ Perfumes masculinos nacionais BARATOS e de QUALIDADE para você ter na sua coleção