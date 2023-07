Os 3 signos que podem se queimar e devem ter cautela

Mais uma semana de energia fortes vai terminando e alguns signos precisam de muita cautela para não se queimar nos próximos dias e assim evitar julgamentos ou problemas.

Confira quais são:

Áries

Existe um período de montanha-russa se iniciando e é preciso cuidar do animo e da criatividade para não se paralisar diante de alguns fracassos ou das coisas que não saem como deveriam. É importante evitar se queimar na busca pelo prazer e emoção que o cega, não deixando ver as consequências. Prefira criar memórias e momentos significativos com sabedoria e não apenas fugindo da realidade.

Touro

O drama pode tomar conta e é importante não deixar o drama transbordar e criar retrocessos, conflitos e mágoas em suas relações mais próximas. Cuide das palavras e atitudes para não desgastar a convivência ou os laços. Prefira se recolher se achar que não pode com tudo, buscando o equilíbrio e autocuidado para se sentir melhor e evitar alguns danos.

Gêmeos

A chance de se queimar com as palavras e comunicação em geral é alta e pode ser evitada se você refletir sobre alguns pontos de vista que tendem a não ser compreendidos. Espere seu momento para se expressar, considerando isso em seu coração e mantendo a paciência para não se envolver em dramas. Tudo o que é dito é mais poderoso agora e as pessoas estão atentas, seja para o bem ou para o mal.