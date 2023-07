Impacto na NASA: o buraco negro mais antigo do universo foi descoberto graças ao Telescópio James Webb

Passou um ano e apenas alguns dias desde que o Telescópio Espacial James Webb nos enviou sua primeira imagem das profundezas do cosmos. E, embora os entusiastas e especialistas em astronomia já tivessem fé nesse observatório da NASA, ESA, JAXA e agência espacial canadense, qualquer um ficou surpreso com o alcance que essas lentes são capazes de alcançar.

Estávamos falando sobre seus feitos neste primeiro ano, até que de repente nos surpreendeu nos deixando atônitos com uma descoberta impressionante. Foi encontrado o buraco negro supermaciço mais antigo do universo, com dados do Telescópio Espacial James Webb.

Eles o chamaram de J0313-1806. Dizem que é uma espécie de cápsula do tempo cósmica, devido a toda a informação que esta região do universo guarda.

É um olhar surpreendente para o próprio início do universo. Está em uma galáxia que foi chamada de CEERS 1019, situada a 570 milhões de anos depois do Big Bang, ou seja, a cerca de 13,3 bilhões de anos-luz da Terra.

As descobertas deste projeto, que analisou dados do Telescópio Espacial James Webb nessas áreas tão distantes, são impressionantes. Nesta mesma visão, eles encontraram: “outros dois buracos negros, com 1.000 milhões e 1.100 milhões de anos após a explosão cósmica, e 11 novas galáxias, quando o Universo que conhecemos tinha entre 470 e 675 milhões de anos”, segundo Urban Tecno.

Estes outros dois buracos negros são de baixa massa, teorizados nesta região e pela primeira vez detectados na pesquisa; outra grande conquista alcançada pelo time científico da Universidade do Texas.