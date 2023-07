Esta carreira foi criada devido à evolução da Inteligência Artificial e oferecerá um salário aproximado de USD 22.000 por mês

A evolução da inteligência artificial tem impulsionado universidades a implementar novas carreiras para dominar a IA de forma profissional. Diante disso, uma nova pesquisa indicou qual será a carreira do futuro relacionada a essa tecnologia.

A Inteligência Artificial prevê qual é a carreira com melhor perspectiva de emprego no futuro Metro Equador

De acordo com o que o “Washington Post” publicou, a Engenharia Prompt será a carreira do futuro. Isso se deve ao fato de que a Inteligência Artificial ainda está em suas fases mais jovens, forçando novas gerações a aprender a dominar essa ferramenta. Devido à pouca concorrência existente, os salários podem variar entre US $ 250.000 e US $ 335.000 por ano.

O que um Engenheiro faz na Prompt?

O termo “prompt” faz referência às solicitações feitas pelos usuários às Inteligências Artificiais. Por exemplo, se uma pessoa desejar usar o Midjourney para criar uma foto do Harry Potter em versão animada, ela deve inserir a frase “Crie o Harry Potter em versão animada em uma imagem”. O Engenheiro em Prompt deverá desenvolver os comandos corretos para que a Inteligência Artificial possa realizar a ação em questão.

Atualmente, a maioria das empresas especializadas em Inteligência Artificial está nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. No Brasil estão sendo implantados alguns cursos, apesar disso, você também poderá estudar fora para se especializar nesta carreira. Embora o alto salário seja motivador a se mudar para outro país, o grande avanço da Inteligência Artificial pode aumentar a demanda por essa posição.

É importante destacar que muitos países na Europa estão oferecendo bolsas para que você possa estudar fora. Portanto, se ainda não decidiu, esta opção não deve ser ignorada.