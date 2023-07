Cortes de cabelo Bob para mulheres de 50 a 60 anos: os 7 estilos que mais rejuvenescem

Quando chegamos aos 50 anos, nós mulheres buscamos cortes de cabelo que nos façam sentir confortáveis e rejuvenesça nosso rosto.

O corte de cabelo Bob é ideal em todas as suas versões. Ele tem uma extrema versatilidade e personalidade. Na sua forma original o Bob é um cabelo que chega até ao queixo e tem os contornos muito definidos, mas não deixa de se atualizar e reinventar oferecendo muitíssimas possibilidades.

Esta lista de 7 cortes de cabelo Bob vai ajudar você a escolher um preferido, se você já passou dos 50 anos e ainda assim quer parecer jovem, fresca e confortável.

Corte de cabelo Bob clássico

É clássico, mas espalha personalidade e permite todos os tipos de penteados. É completamente reto, mas os cabeleireiros desfiam as pontas para eliminar esse efeito bloco e dar mais movimento. Fica bem super liso ou com ondas naturais.

Bob ondulado

100% confortável, feminino e favorecedor: o wob ou wavy bob é a versão mais versátil do corte Bob. É ideal para mulheres com cabelos finos, pois equilibra muito as feições. Este tipo de corte é muito fácil de manter e, além disso, dá movimento e volume ao cabelo.

Micro Bob

O micro bob é um corte feminino e com muita personalidade, ideal para mulheres com mais de 50 anos que querem um cabelo médio moderno e atual, mas sem perder a elegância. O comprimento nunca ultrapassa o queixo e pode ser usado ultra liso e reto, com as pontas para dentro ou com pontas não retas e ondas desfeitas para dar um toque de movimento.

Bob Invertido

O corte de cabelo bob invertido ou ao contrário é um corte de cabelo atemporal e ideal para mulheres que desejam definir e estilizar o seu rosto. Fica tão bonito ultra liso quanto com ondas suaves.

Long Bob ou Lob

O long bob é uma ótima opção para mulheres maduras que querem e precisam de um bom corte para atualizar a sua imagem, mas não querem abrir mão de sua longa cabeleira. É muito fácil de pentear e permite prendê-lo em coques e rabos de cavalo.

Corte chop

O corte de cabelo tipo chop é um clássico que nunca sai de moda. É chique e super favorecedor, além de ser fácil de pentear e derramar personalidade. Este estilo suaviza os traços faciais e é ideal para mulheres com cabelos finos ou com pouca densidade que querem dar mais vida ao seu cabelo.

Bob assimétrico

É um corte de cabelo moderno, mas sensato, que define os seus maxilares ao máximo e fica muito feminino. Este tipo de corte de cabelo bob ultra curto fará com que você pareça mais jovem.