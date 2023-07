Conselhos para vestir o amarelo e usar a cor favorita de Carolina Herrera corretamente

A reconhecida estilista Carolina Herrera é uma das mulheres mais poderosas na indústria da moda. Seus conselhos sobre como vestir e se apresentar são seguidos por milhares de mulheres que buscam ter a maior elegância e o melhor glamour possível.

Carolina Herrera e seus conselhos para usar cores durante o dia

Por isso, suas dicas funcionam como um guia de como uma pessoa pode se vestir com estilo, independentemente da idade. A empresária venezuelana tem como regra vestir apenas as cores necessárias para estar de acordo com a idade, uma delas é o branco, algo básico que não deve faltar no guarda-roupa de nenhuma mulher.

No entanto, o caso oposto seria o preto, cor que não se recomenda usar durante o dia.

“À medida que as mulheres envelhecem, elas têm uma aposta segura se vestindo de preto. Mas durante o dia, o preto é muito cansativo. Se torna quase como um uniforme. Todos vestem preto e é chato. Não me importo com o preto à noite, um vestido preto elegante é fantástico, mas durante o dia gosto de usar algo de cor. É muito mais favorecedor”, revelou numa entrevista recente.

No entanto, o tom favorito da estilista é amarelo, como ela indicou em uma entrevista em 2020. O amarelo é sinônimo de alegria, felicidade e muito otimismo. É uma cor que facilmente pode ser usada em quase qualquer ocasião e pode ser combinada perfeitamente para não chamar tanta atenção e ainda assim parecer incrível.

Como vestir a cor favorita de Carolina Herrera?

É necessário escolher um tom certo, o amarelo é uma cor muito versátil com uma ampla gama de tonalidades. A chave está em encontrar o que mais favoreça seu tom da pele, desde amarelos pálidos para peles claras até mais brilhantes para peles escuras.

É também obrigatório ter um equilíbrio, seja através de uma peça simples de cor amarela; por exemplo, uma camisa que seja possível combinar com outra peça básica do guarda-roupa, como calças sem texturas.

Os tons neutros podem ser muito úteis, pois o amarelo tende a ser muito chamativo, portanto, uma forma segura de combinar a cor é com tons mais neutros, como o branco, o cinza ou o bege.

A cor amarela também pode ser usada em acessórios, não se trata apenas de encontrar uma peça, mas também ter uma bolsa, um cinto ou um par de sapatos amarelos.