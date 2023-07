Caiu do espaço, é extraterrestre ou emergiu do fundo do mar? Veja o que se sabe sobre o objeto que apareceu na Austrália

Teorias voam no enorme terreno das redes sociais e da Internet em geral. Um objeto de metal apareceu em uma praia da Austrália e nem a Polícia do país oceânico sabe o que é. Está sendo guardado há quase dois dias e, por enquanto, disseram que “é seguro”, sem especificar qual dispositivo é ou para que serve.

"Cai do espaço", dizem os especialistas em conspiração. "É um objeto dos extraterrestres", dizem os mais fantasiosos. "Emergiu das profundezas do mar", acrescentaram outros teorizadores profissionais.

O que se sabe é que ele apareceu em uma praia chamada Green Head, localizada a cerca de 250 km ao norte de Perth, capital do maior estado da Austrália. As primeiras análises descartam que seja parte de um avião comercial, mas que poderia ter caído do céu.

Embora tenham dito que é um dispositivo “seguro”, pode ser composto de “materiais perigosos”, por isso recomendam que os moradores desta área não se aproximem muito, de acordo com a BBC. O objeto mede 2,5 metros de largura e entre 2,5 e 3 metros de comprimento.

"Gostaríamos de informar à comunidade que estamos ativamente envolvidos em um esforço de colaboração com várias agências estaduais e federais para determinar a origem e a natureza do objeto", disseram as autoridades policiais em um comunicado.

Ninguém viu ele cair ou aparecer. Eles simplesmente viram que ele estava lá e nada mais. Existe a possibilidade de que seja alguma parte de combustível de um veículo espacial de alguma das agências de astronomia do mundo.

“Não é nenhuma parte de um Boeing 777 e o fato é que o MH370 desapareceu há nove anos e meio, portanto, mostraria muito mais desgaste nos destroços”, disse o especialista em aviação Geoffrey Thomas, se referindo àqueles que disseram que poderia ser uma parte da aeronave da Malaysia Airlines, desaparecida em março de 2014.