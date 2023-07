A NASA e a Casio se uniram para lançar um novo relógio G-Shock, direto da Lua

Neste quinta-feira, são celebrados os 54 anos da chegada da humanidade à Lua, nos pés de Neil Armstrong e Buzz Aldrin, e nas mãos de Michael Collins. Como parte integrante das comemorações, a NASA e a Casio se uniram para lançar um novo relógio G-Shock, o DW6900NASA237.

É a quarta peça desenhada e comercializada pela agência aeroespacial norte-americana e pela casa de relojoaria japonesa.

“Esta última versão do relógio da marca de série nos lembra que, seja olhando para cima ou para baixo, duas de nossas silhuetas favoritas estão à mão”, indica Casio em sua apresentação, aludindo à Lua e ao relógio.

O DW6900NASA237 se baseia no design clássico e atemporal do DW6900 arredondado, que foi lançado em 1995, se tornando desde então um ícone cultural.

As principais características do novo relógio da NASA e da Casio

Possui acabamento branco fosco nítido, com caixa, aro e pulseira de resina, que dá um aspecto “minimalista, mas ousado no pulso”, nas palavras da Casio.

O relógio mostra o logotipo da NASA na parte inferior e as palavras Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço na parte superior da pulseira. Também coloca a bandeira dos Estados Unidos no fecho da pulseira.

Na parte de trás, observa-se uma representação gravada da Terra.

Relógio DW6900NASA237 NASA e Casio

A sua luz de fundo traz uma representação do nosso planeta quando a retroiluminação é ativada.

E por fim, o relógio DW6900NASA237 chega em uma embalagem especial, com uma caixa externa com a Lua sobre um fundo preto, e uma lata interna em preto e branco, adornada com a bandeira dos Estados Unidos e o logotipo da marca G-Shock.

Este relógio da NASA e da Casio tem um valor de 130 dólares: inicialmente seria uma venda personalizada a compradores selecionados, mas agora estamos à espera de uma venda generalizada.