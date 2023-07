Veja 5 cortes Bob para mulheres com rosto redondo que trazem estilo

Estilizar o rosto é possível com um bom corte de cabelo e, se você tiver um rosto redondo, existem muitas opções.

Os cortes Bob escondem as bochechas e o queixo, dando ao rosto uma aparência mais estilizada, além de diminuir a idade, o que é muito importante quando se tem mais de 30 anos.

O Bob tem muitas variantes que se adaptam a todos os tipos de rosto, mas especialmente para aquelas mulheres com rosto redondo que querem arriscar com o cabelo curto ou médio.

A chave para escolher um corte Bob para o rosto redondo está em destacar detalhes angulares que deem firmeza ao rosto, independentemente do comprimento.

Aqui está a lista de 5 cortes Bob que ficam incríveis em rostos redondos:

Long Bob

Para rostos arredondados, o corte deve ser abaixo do queixo. O importante é manter uma linha lateral para equilibrar as feições.

Bob Quadrado

Este corte mantém a textura natural dos cabelos, disfarçando bochechas e papada. Use com franjas e pontas desfiadas que cheguem até os ombros.

Bob na Linha A

O corte se destaca por ser mais curto na parte de trás, alongando-se para a frente, a uma altura do queixo. O efeito em forma de A ajuda a cortar as partes do rosto que você não quer que se destaquem, como as bochechas e o queixo.

Bob com franja desfiada

O cabelo desfiado alivia as feições e tira o ar arredondado do rosto. Além disso, dá um aspecto romântico e rejuvenescedor a sua face.

Bob Obtuso

Corte longo abaixo do queixo, reto e polido, proporciona elegância e simetria ao rosto, desta forma parece mais fino destacando as características favoráveis.