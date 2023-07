Relacionamento: 4 coisas que você precisa saber para superar um término

Lidar com um luto no relacionamento pode ser algo completamente doloroso, haja vista a quebra de uma rotina que antes fazia parte de uma dinâmica conjunta. No entanto, é necessário saber como lidar em frente, pois não se pode estagnar na vida.

Quando acontece o término de um relacionamento, isso não significa que sua oportunidade de ser feliz foi cessada para todo o sempre. Embora as memórias positivas continuem vivas e o rompimento se torna difícil de lidar, é possível tratar da ferida de um modo em que te permitirá sentir-se livre.

“Não importa a duração e a natureza do relacionamento, as separações são uma das experiências mais difíceis de lidar. Quer tenha sido você quem iniciou o processo ou foi seu parceiro pressionando pela separação, o fim de um relacionamento pode causar imensas dor psicológica”, explica o psicólogo e pós-doutor Mark Travers ao Psychology Today.

Embora seja um processo difícil de digerir, é preciso entender que pessoas vêm e vão em nossas vidas, haja vista que faz parte de um processo natural.

Reconhecer essa verdade e aceitá-la pode não resolver o problema por completo, mas acaba amenizando a dor com uma velocidade maior. Sendo assim, permite você seguir em frente com menores dificuldades.

Baseado na mesma fonte, abaixo você confere como sarar as feridas deixadas por um rompimento difícil de lidar.