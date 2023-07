Quando devo vender meu iPhone para não perder o valor? Veja o que dizem os especialistas

Enquanto a Apple se prepara para o lançamento do iPhone 15, os usuários das versões anteriores se informam mais para vender seus celulares. É uma maneira de levantar algum dinheiro para comprar o novo dispositivo.

O iPhone é um celular confiável. Ele tem uma longa duração, mas depois de um certo tempo perde as atualizações fornecidas pela empresa e, assim, o smartphone se torna obsoleto.

Existem usuários que são capazes de passar até quatro ou cinco anos com o mesmo celular e isso é normal. O aparelho dura e se mantém funcional, mas depois de todo esse tempo, claramente o dispositivo perdeu muito do valor pelo qual foi comprado.

Como fazer para não perder o valor? Um time de especialistas citados por Andro4All coloca uma data de venda para sua versão anterior do iPhone para que você possa recuperar seu investimento.

Ainda não se sabe oficialmente o preço do iPhone 15, mas tendo em conta uma data estimada (setembro de 2023), aqueles que entendem do assunto dão todas as informação de quando deve ser vendido o 13 ou 14.

Em primeiro lugar, os especialistas recomendam que, se você não quiser perder o valor do equipamento, não deveria ficar com o celular por mais de 2 anos. Então, se você quiser optar pelo iPhone 15 e quiser ter uma boa inicial com a venda da sua versão anterior, no mínimo deveria ter o 13 ou 14.

iPhone 14 Plus

Samsung Galaxy S23 vs Apple iPhone 14

Nesse sentido, dizem que a venda deveria ser realizada entre 19 e 26 de agosto. Para chegar a essa conclusão, os especialistas observaram o mercado de 2022. Notaram que após essa data o preço caiu mais de 65%.

Nada os garante que você possa vender o seu iPhone a um preço próximo ao do iPhone 15. O que realmente se garante é que, nestas datas, você receberá o melhor preço possível pelos seus equipamentos usados.