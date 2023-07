Penteados fáceis e um bom corte: 4 dicas da Carolina Herrera para ter cabelos bonitos

Carolina Herrera é bem conhecida por seus conselhos para manter a elegância. Com 84 anos, o ícone da moda que abriu caminho para os talentos latinos é uma das favoritas das celebridades em Hollywood, graças a seus lindos designs de babados, estampas florais e elegantes peças.

Mas sua jornada não se limita à moda, Carolina Herrera também tem compartilhado infalíveis conselhos de beleza, como a cor certa de unhas, maquiagem e cortes de cabelo, recomendando o bob para mulheres com mais de 40 anos.

Conselhos de Carolina Herrera para manter um cabelo bonito Unsplash (Unsplash)

A estilista ensina que não se trata apenas de um corte, pois ela menciona que a elegância é traduzida pelo cuidado que temos e pela forma como nos comportamos. É preciso esclarecer que os conselhos de Carolina Herrera não são lei, pois a última quem deve dar é você. “A elegância não é definida apenas pela roupa que você usa”.

Pode parecer superficial, mas muitas vezes a primeira impressão é a que conta e, desta maneira, a moda pode ser nosso aliado para expressar quem somos, o que gostamos e a nossa forma de ser, isto inclui a limpeza e o cuidado que temos para conosco. O cabelo não pode ficar em segundo plano, pois é parte fundamental e a moldura do nosso rosto.

Os conselhos de Carolina Herrera para ter um cabelo elegante

Clara Chía Martí se tornou um dos personagens mais marcantes após todos descobrirem que ela seria o motivo do desentendimento entre Shakira e Piqué, causando sua midiática separação que terminou em uma série de indiretas em canções e declarações por parte da colombiana.

Os internautas, com lupas na mão, encontraram os defeitos da nova namorada do jogador de futebol, entre eles, o cabelo que ela exibiu nas primeiras fotografias que saíram, onde não perdoaram o frizz que se via nos cabelos dela, com alguns cachos pouco definidos.

Pouco tempo depois, Clara Chía foi captada numa imagem indo para um salão de beleza e arrumando aqueles defeitos pelos quais foi tão criticada. Mas para não cair no mesmo erro que a jovem espanhola, Carolina Herrera oferece conselhos simples para manter o cabelo elegante e impecável.

4 conselhos de Carolina Herrera para você cuidar do seu cabelo

O ícone latino da moda, Carolina Herrera, nos ensina que com poucos elementos podemos adicionar elegância e cuidado ao nosso cabelo. Quais são os seus conselhos?

Consejos para tener un cabello bonito según Carolina Herrera Unsplash (Unsplash)

Praticidade e simplicidade

Carolina Herrera aposta em penteados simples e rápidos, proclama que os looks mais elegantes são os mais simples e o prático é o que todas querem.

O cuidado é fundamental

A estilista venezuelana destaca três aspectos importantes: um bom corte de cabelo, um processo de lavagem adequado e uma nutrição suficiente.

Sempre naturais

A esposa de Reinaldo Herrera convida a apostar por looks simples, que não sejam muito complexos ou elaborados e sempre exibir penteados que mostrem a textura natural do nosso cabelo, sendo esta uma das suas principais chaves para ter um cabelo bonito.

A importância dos detalhes

Para não cair nos erros de que Clara Chía foi acusada, Carolina Herrera comenta que a elegância se reflete em penteados controlados e estilizados, pois apesar da simplicidade, cada cabelo deve estar no seu lugar. Além disso, enfatiza que o quanto o cuidado diário que é dado ao cabelo é notado.