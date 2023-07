Os cortes de cabelo femininos que mais favorecem, de acordo com a forma do seu rosto

Quando uma mulher quer uma mudança de visual, o ideal é consultar um estilista para determinar o seu tipo de rosto e ver quais são as opções de corte de cabelo que mais a favorecem.

Se trata de conseguir, não só que se sentir espetacular, mas também encontrar aquele corte que disfarce as feições do rosto que ou que estilize e reduza a idade.

Para evitar que a sua visita ao salão de beleza acabe em decepção por desconhecimento, vamos dar uma lista dos cortes de cabelo que são tendência e que combinam com cada tipo de rosto.

Para rostos ovais

Long Bob

O corte destaca o rosto e permite que você brinque com os detalhes para obter o melhor resultado de acordo com as características de cada pessoa. Além disso, é perfeito para aquelas que querem mudar sem arriscar e que não se atrevem a usar cortes de cabelo curtos. O segredo deste corte é a simplicidade, pontas arredondadas e algumas camadas, se você precisar de mais volume.

Cabelos médios com camadas

Esse tipo de corte tem a vantagem de ser adaptável à maioria dos tipos de rostos, e cabelos médios ou longos com camadas dão movimento e também podem ser presos.

Corte Swag

É um corte mais longo do que o bob, com camadas longas, ondas bagunçadas e franja, ideal para rostos ovais.

Cuidado com o franjão

O franjeado deve ser ajustado à forma do seu rosto. Não deve ser muito longo e reto, pois pode encurtar o comprimento do rosto.

Corte Pixie dos anos 80

O corte Pixie usado pela princesa Diana de Gales é perfeito para rostos alongados. Ele é caracterizado por ser mais curto na parte de trás da cabeça e nas têmporas, e ligeiramente mais longo na parte superior da cabeça ou coroa, com o objetivo de criar um maior volume nesta área.

Para rostos alongados

Muitas camadas

Rostos alongados aceitam muito bem as mechas médias, pois equilibram as feições, e, mesmo os cabelos curtos, mas sempre com muitas camadas. Um dos penteados que mais favorecem este tipo de rosto são as ondas naturais e desarrumadas. Dão volume aos lados e conseguem equilibrar o visual.

Na altura do queixo

Os especialistas recomendam evitar a todo custo o cabelo longo e liso para rostos alongados. Se o cabelo não for encaracolado, uma boa opção é o visual que vai, no máximo, até à altura do queixo, nunca mais curto.

Se atreva com a franja

É fundamental conseguir uma sensação de amplitude, de preferência com um franjão e um corte que chegue à altura do ombro. O ideal é escolher um visual natural que permita obter um efeito de amplitude. Geralmente, são rostos finos e sem muitos ângulos, algo que pode ser disfarçado com um franjão.

A risca do cabelo, divisão

Como os rostos são angulares, nada melhor do que as ondas, que suavizam, mas é preciso ter cuidado com a linha divisória. Levar a risca do cabelo para um lado é sempre melhor do que a linha central, que acentua a severidade dos traços.

Para rostos quadrados

Franjas desfiadas

É ideal para este tipo de rosto desfiar a parte da frente e das têmporas para que, com o penteado, se cubram e suavizem as feições. É um tipo de rosto que admite muito bem franjas, mas desfiadas ou com forma arredondada. Os especialistas recomendam deixar cair o cabelo entre as têmporas e maxilares para suavizar as feições.

Bob ondulado

Trata-se de um corte acima da linha do queixo, com ondas muito suaves para não criar mais volume. Proporciona um acabamento muito despreocupado. Manter o cabelo muito desfiado ajudará a tornar o corte mais estiloso e fresco.

Bob Choppy

É o corte ‘bob’ mais arredondado e atualizado, que ganha vida quando o corte de base reta - na altura do queixo - se une a um trabalho de navalha que começa abaixo do nariz e desce até os lados, dando muito movimento ao cabelo.

Camadas e volume

De acordo com os especialistas, rostos quadrados devem evitar cabelos lisos, retos e de uma imagem, pois tornam os traços mais duros. Ondas desfeitas e camadas favorecem esse tipo de rostos. O ideal, ao pentear, é ter volume na cabeça e deixar o cabelo cair um pouco sobre as têmporas e maxilares.

Para rostos redondos

Corte tamanho XL

Se você é fã de cabelos longos, você está de parabéns, pois há muito poucos estilos que equilibrem melhor seus traços do que uma longa e abundante cabeleira. Você deve cortar com frequência, mas peça sempre que apenas as pontas mais danificadas sejam removidas.

Franja cortina

Se optar por um estilo curto, o mais apropriado é tentar alongar os contornos próximos às orelhas. Um franjão desfiado para um lado também é uma boa opção. Se o cabelo for preso, recomenda-se deixar alguns fios soltos ao lado para dar um visual alongado.

Corte Bob

Pessoas com rostos redondos são mais favorecidas com cortes de cabelo que equilibrem a largura do rosto. Costumam ser rostos com maçãs do rosto largas, para os quais os cortes e penteados que alongam as feições, como o corte bob, caem muito bem. Para isso, é necessário desequilibrar o volume dos lados e deixar um comprimento abaixo do queixo, reto ou com camadas longas que estilizam o queixo, ou deixar uma mecha de comprimento até os ombros, levemente desfiada nas pontas.

Long Bob e o Corte de Lado

Esse corte é recomendado pelos especialistas com uma ligeira inclinação na frente e uma suave graduação nas pontas. Além disso, é importante destacar que a risca lateral leva mais volume para a parte superior e consegue equilibrar mais as feições.

Corte reto e liso

Os cortes que melhor harmonizam os rostos redondos são os retos ou um pouco desfiados nas pontas. Na hora de pentear, é melhor optar pelo alisado reto e sem volume.

Para rostos triangulares

Franja lateral

O corte mais favorecedor é aquele que tem franja lateral, pois o objetivo principal é ocultar a largura da testa. Camadas compridas que começam abaixo das maçãs e a linha no meio ou de lado também caem ficam bem.

Corte Pixie

É uma opção ideal para rostos em forma triangular. Pode ser usado liso ou levemente ondulado, o importante nesse caso é não criar muito volume na área das têmporas. Dessa forma, o volume deve permanecer na área superior, enquanto que nos lados será praticamente nulo. O franjão pode começar logo a partir da parte de cima da cabeça.

Franja marcada

A melhor coisa é criar um franja muito marcada, seja com um corte de cabelo curto e despreocupado ou longo mas com muito volume.

Bob camadas

Trata-se de um corte em camadas que é favorece muito este tipo de rosto, porque arredonda e equilibra visualmente os traços.