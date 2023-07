O que é WormGPT: A Inteligência Artificial maligna rival do ChatGPT desenvolvido por hackers e criminosos

Foi apenas questão de tempo. Com a criação e posterior liberação do ChatGPT da OpenAI, todos ficamos fascinados com o alcance desta Inteligência Artificial gerativa. Mas muitos temíamos sobre o que se poderia fazer com este tipo de plataforma nas mãos erradas. E hoje temos a primeira encarnação desse perigo: o WormGPT.

Se trata de um sistema também gerativo potenciado por uma Inteligência Artificial, ao mais puro estilo da popular plataforma OpenAI que já é conhecida por metade do mundo e que desencadeou várias alternativas, como o Bing Chat, o Google Bard ou até o Midjourney.

Esta nova alternativa “maligna” foi desenvolvida e alimentada tanto por hackers como por criminosos cibernéticos para que se transformasse em uma ferramenta de apoio em seus ataques e crimes. Assim, a trama de Missão Impossível: Dead Reckoning Parte Um já não parece mais algo de pura ficção.

O WormGPT é uma ameaça séria. Embora possa ser descrita como um ChatGPT maligno, representa a manifestação de uma vertente aparentemente inevitável. Onde os sistemas de IA também serão usados ​​para cometer ações que violem a paz e a integridade dos inocentes.

Assim seria WormGPT: a Inteligência Artificial dos hackers

O WormGPT é uma nova ferramenta de Inteligência Artificial gerativa similar ao ChatGPT, que atualmente está sendo usada por criminosos cibernéticos para lançar sofisticados ataques de phishing e spam.

De acordo com um relatório do fornecedor de segurança de e-mail SlashNext, esta ferramenta começou a ser anunciada em fóruns clandestinos como uma alternativa maliciosa ao ChatGPT.

A IA tem um custo e tem sido mantida fora do olhar do público devido à sua comercialização nos cantos mais profundos da web.

Imagem: WormGPT | O WormGPT pode se tornar uma ameaça para o mundo todo. Uma Inteligência Artificial similar ao ChatGPT, mas projetada para fins antiéticos.

Vemos que os hackers e criminosos digitais agora estão criando seus próprios módulos personalizados, semelhantes ao ChatGPT, mas mais fáceis de usar para fins nefastos.

Nossa equipe recentemente obteve acesso a uma ferramenta conhecida como ‘WormGPT’ através de um destacado fórum online que frequentemente é associado a crimes cibernéticos.

Esta ferramenta é apresentada como uma alternativa blackhat aos modelos GPT e foi projetada especificamente para atividades maliciosas.

São partes das revelações da SlashNext em seu relatório, acompanhadas por múltiplas capturas de tela destes fóruns onde os vendedores mostram a interface e operação geral da Inteligência Artificial ‘do mal’.

O WormGPT, em linhas gerais, seria um módulo de IA gerador alimentado pelo modelo de linguagem GPTJ, desenvolvido em 2021. Infelizmente, este modelo de linguagem teria sido treinado a partir de grandes conjuntos de dados maliciosos, se concentrando especificamente em dados relacionados a malwares.

Assim, a plataforma seria capaz de produzir e-mails persuasivos para fins de phishing, roubo de credenciais de acesso e spam.

A questão delicada é que os e-mails de phishing escritos com esta Inteligência Artificial seriam abertos 8 em cada 10 vezes, pois pareceriam autênticos à primeira vista.

Estamos com sérios problemas.