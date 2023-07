Microchip da Inteligência Artificial implantado no cérebro: a ONU já alerta sobre este perigo

A Ficção Científica nos mostrou, através de filmes, como uma grande corporação nos implantaria um microchip no cérebro para nos controlar como sociedade. Muitas pessoas se recusaram a tomar a vacina contra a COVID-19 devido a essa situação, o que, por outro lado, fez com que uma parte da população ria só de pensar nisso.

Passou aproximadamente um ano e meio desde a onda desse episódio específico. Estamos em 2023 e a tecnologia avançou a passos gigantescos nestes meses, embora a diferença de tempo não pareça tão grande.

Conceitos como o da Inteligência Artificial, que já existiam naquela época, não tinham tanta presença ou desenvolvimento como agora. Todos temos acesso a um mecanismo de aprendizagem automática que faz maravilhas, independentemente do uso que se vai dar.

Agora, pela primeira vez, uma alerta ou aviso de um enorme organismo oficial foi emitido sobre o uso da Inteligência Artificial combinada com microchips que podem ser instalados no cérebro.

Neurotecnologia

A base desta advertência está na neurotecnologia. Existe um grande movimento de cientistas trabalhando em métodos que ajudem a tratar as doenças do cérebro através de microchips que possam ser instalados nos pacientes.

Neuralink é basicamente o que esta empresa de Elon Musk oferece. Esta iniciativa do magnata sul-africano busca criar uma interface entre o cérebro e um dispositivo, sem a necessidade de manipular um aparelho com as mãos.

Nos campos da medicina, os avanços foram notáveis ​​com a chegada da Inteligência Artificial. É por isso que a ONU (Organização das Nações Unidas) faz um alerta sobre a regulamentação do uso desta tecnologia.

A diretora da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, destaca as virtudes da neurotecnologia como ferramenta para resolver problemas de saúde.

No entanto, “também poderia acessar e manipular os cérebros das pessoas e produzir informações sobre a nossa identidade e nossas emoções. Poderia ameaçar os nossos direitos à dignidade humana, à liberdade de pensamento e à privacidade”, disse Azoulay, segundo o site Hipertextual.

Este campo já desenvolveu testes em pessoas. Existe o testemunho de uma menina de 16 anos, que sofre de ataques epilépticos, que permitiu que recebesse um chip implantado para tratar esta condição. Os resultados, apesar de não terem sido bem-sucedidos, registaram uma declaração alarmante da paciente: “Foi deprimente. Senti que havia alguém mais na minha cabeça e não era eu”, expressou.