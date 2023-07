Google revelou todos os serviços que sua Inteligência Artificial Bard se conectará

Google se animou e, antes do lançamento do ChatGPT da Open AI, lançou sua própria Inteligência Artificial, a qual chamou de Bard.

O serviço de chatbot, bastante avançado em comparação com a versão gratuita do ChatGPT-3, estava até a semana passada apenas em inglês. Mas já integrou um novo conjunto de idiomas à sua interface e já o temos também em português.

O Bard está crescendo como mecanismo de aprendizado automático. Consultar um assunto de qualquer tipo significa obter uma resposta em texto e, se houver material visual como imagens ou vídeos, eles são oferecidos sem perguntar previamente. É, realmente, um serviço completo.

Na verdade, o próprio sistema dá para os usuários os links das fontes de onde está tirando as informações. E ele tem esse estilo de agente de serviço ao cliente para responder a cada uma de suas dúvidas.

E é apenas o começo, pois o Google anuncia que o Bard vai se conectar ao ecossistema de aplicações do gigante de Mountain View.

“Para o futuro, apresentaremos novas maneiras de alimentar sua imaginação e curiosidade integrando as funções dos aplicativos e serviços do Google que você já usa -Docs, Drive, Gmail, Maps e outros- diretamente na experiência Bard. E, claro, você sempre terá o controle de suas configurações de privacidade ao decidir como deseja usar essas ferramentas e extensões”, disse a empresa na Google I/O 2023, de acordo com o site Xataka.

“O Bard também poderá acessar todos os tipos de serviços de Internet, com extensões de parceiros externos, para que você possa fazer coisas que nunca antes haviam sido possíveis. Nos próximos meses, integraremos o Adobe Firefly, a família de modelos criativos de IA gerativa da Adobe, no Bard para que você possa facilmente converter suas próprias ideias criativas em imagens de alta qualidade, que então você pode editar mais profundamente ou adicionar aos seus designs no Adobe Express”, acrescentaram.

Agora eles anunciam essas extensões nas atualizações que estão sendo executadas nestes dias e que serão liberadas por regiões.