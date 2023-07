Estes são os 4 signos do zodíaco que terão mudanças amorosas nos próximos dias

A terceira semana de julho com com a Lua nova, na constelação de Câncer, traz mudanças para os signos de Áries, Gêmeos, Leão e Sagitário, que resolverão algumas problemas com seus parceiros, ajudam seus amigos em situações difíceis e estabelecem limites diante de namorados ou maridos controladores.

Áries

Com um parceiro: Um novo ciclo se inicia no relacionamento, pois poderão resolver as diferenças que se arrastam há vários meses, principalmente aquelas relacionadas a questões sexuais. Mas haverá algumas questões pendentes que devem ser tratadas mais tarde e não descartadas.

Sem companheiro: você terá a oportunidade de conhecer alguém que está atrás de você há muito tempo. Sabe que ele tem boas intenções, mas não acha que está pronta para um relacionamento. No entanto, o mesmo coração lhe diz que quer bater mais forte por outra pessoa.

Gêmeos

Com um parceiro: Fevem questionar a palavra de uma mulher que lhes garantirá que pode ajudá-los a embarcar em um novo caminho, mas quando eles estiverem realmente no auge, ela sumirá no mapa, então eles terão que encontre um plano b.

Sem companheiro: Cuidado com uma pessoa que tentará seduzi-lo por engano, porque precisa de algo ou quer o reconhecimento de outra pessoa. Seja cauteloso e faça perguntas de controle para se certificar de que suas intenções são boas.

Leão

Com um parceiro: Embora não seja um homem ciumento, quando ele se sente inseguro, isso realmente te incomoda porque sabe que tudo o que você diz, faz e omite será usado contra você. Essa sensação de não ser mais você pode fazer com que questione se deseja continuar assim sempre que ele sentir que pode te perder.

Sem companheiro: os amigos serão seus melhores aliados hoje em dia. Você ajudará um deles a encerrar um episódio de sua vida. Apenas ouça, não julgue, nem emita opiniões, apenas deixe que ele mesmo encontre o caminho. Mais tarde ele vai agradecer.

Sagitário

Com um parceiro: Um novo projeto está surgindo no qual trabalharão juntos para desenvolvê-lo. Apoie-se em outro casal amigo, que pode ajudá-lo a aliviar a carga ou dar-lhe conselhos que o guiarão no processo. Não discuta isso com mais ninguém.

Sem companheiro: O panorama sentimental não vai mudar, mas também não vai te afetar porque você se sente muito bem nessa fase da sua vida. Estar sozinho com você o ajudou a descobrir aspectos de si mesmo que desconhecia e a valorizar outros que não apreciava.

Com informações do site Nova Mulher