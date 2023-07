Elon Musk diz que sua Inteligência Artificial poderia resolver a questão: por que não entramos em contato com extraterrestres?

Elon Musk passou de se preocupar com a Inteligência Artificial, por a considerar como um perigo para a humanidade, para outro extremo. Agora, quando impulsiona sua própria empresa de tecnologia, ele a considera como a grande invenção da história, que resolverá os grandes enigmas do mundo.

Ou algo assim.

O magnata afirmou em um recente Twitter Spaces que ele resolveria o chamado Paradoxo de Fermi, sobre o contato com extraterrestres.

Enrico Fermi Físico italiano

De acordo com esta paradoxo, atribuído ao físico italiano Enrico Fermi (1901-1954), duas perguntas são levantadas:

Por que não nos encontramos ou encontramos evidências de outra vida inteligente tecnologicamente avançada, embora, estatisticamente, seja muito provável que já o tenhamos feito?

embora, estatisticamente, seja muito provável que já o tenhamos feito? E se não encontrarmos sinais de vida extraterrestre, isso significa que simplesmente não existe?

De acordo com Elon Musk, xAI, sua empresa de Inteligência Artificial, resolveria esse enigma e outros mais, como a matéria escura, a energia escura e a gravidade. Sua IA realizaria tarefas intelectuais, para se tornar mais inteligente do que os humanos e “compreender a verdadeira natureza do Universo”.

Seria ótimo saber o que diabos está realmente acontecendo. "Esse é o nosso objetivo", acrescentou o bilionário.

A NASA fala sobre o Paradoxo de Fermi, ao qual Elon Musk fez referência

O Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre da NASA explica em profundidade o que significa a Paradoxo de Fermi.

“Fermi compreendeu que qualquer civilização com uma quantidade modesta de tecnologia de foguetes e uma grande quantidade de incentivos imperiais poderia colonizar rapidamente toda a galáxia”, diz o Instituto SETI (sigla em inglês para Instituto de Pesquisa de Inteligência Extraterrestre).

Extraterrestres

“Dentro de algumas poucas dezenas de milhões de anos, cada sistema estelar poderia estar sob o domínio do império”, acrescentou.

Esperamos que o desenvolvimento da Inteligência Artificial de Elon Musk possa resolver este mistério. Enquanto isso, ele pode ajudar a salvar o Twitter ou conseguir que o sistema de piloto automático da Tesla funcione, para citar apenas dois desafios que o multimilionário ainda não conseguiu superar.