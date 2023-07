A Inteligência Artificial ChatGPT projetou o seu próprio robô e os alarmes foram acionados. Como ele fez isso?

O desenvolvimento da Inteligência Artificial parece imparável, alcançando cada dia novos níveis. Um exemplo recente é ChatGPT: o programa da OpenAI desenvolveu seu próprio robô, em conjunto com pesquisadores europeus.

Devemos nos preocupar? Os alarmes estão acesos? Por enquanto, é apenas mais um avanço, uma amostra de como a Inteligência Artificial continua se desenvolvendo.

Pesquisadores da Universidade Tecnológica de Delft (Holanda) e da Escola Politécnica Federal de Lausanne (Suíça) publicaram os resultados de sua pesquisa na revista Nature Machine Intelligence .

“Queríamos que o ChatGPT projetasse não apenas um robô, mas um que fosse realmente útil”, disse Cosimo Della Santina, da TU Delft. Eles se concentraram na colheita de alimentos, especificamente de tomates.

Os cientistas seguiram todas as decisões de projeto do ChatGPT, e o resultado foi incrível, especialmente na fase conceitual.

A contribuição da Inteligência Artificial ChatGPT na criação do robô coletor de tomates

O robô coletor de tomates Projetado por ChatGPT

“O ChatGPT amplia o conhecimento do projeto para outras áreas de especialização”, destacou Francesco Stella, outro dos pesquisadores. “Por exemplo, o chatbot nos ensinou qual cultivo seria mais valioso economicamente para automatizar.”

A Inteligência Artificial também fez sugestões úteis na fase de implementação, como o uso de pinça de silicone para evitar esmagar os tomates ou o de um motor Dynamixel para funcionar melhor.

O robô coletor de tomates Projetado por ChatGPT

"Nosso papel como engenheiros se deslocou para realizar tarefas mais técnicas", reconheceu Stella.

Apesar do grande trabalho, também houve problemas com a desinformação, disse Della Santina. "Os bots de IA estão projetados para gerar a resposta 'mais provável' a uma pergunta, o que acarreta o risco de informações incorretas e viés no campo da robótica.

O robô coletor de tomates Projetado por ChatGPT

O ChatGPT, programa de Inteligência Artificial criado pela OpenAI, é um chatbot que emite respostas e dá soluções para enigmas como se fosse outra pessoa. A IA mais popular entre todas, continua avançando em seu desenvolvimento.

Até onde chegará?