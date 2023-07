4 perfumes femininos importados PERFEITOS para trabalhar

O ambiente de trabalho é o local em que passamos a maior parte do nosso tempo. Por isso, é necessário que esses espaço se torne confortável, para que haja uma melhor disposição e entrega de demandas.

Além de equipamentos, como mesa e cadeira confortáveis, é preciso utilizar um perfume agradável, não somente para você, mas também para aquelas pessoas que estão próximas.

Caso você queira descobrir novos aromas indicados para o ambiente corporativo, confira a seguir os perfumes importados ideais para trabalhar.

Narciso Rodriguez for Her Eau de Parfum

Um perfume coringa, que funciona em qualquer clima e horário do dia. Sua nota em destaque é o almíscar e a rosa. De composição simples e muito fácil de agradar.

As notas de topo são Rosa e Pêssego. As notas de coração são Almíscar e Âmbar e as notas de fundo são Patchouli e Sândalo.

Idôle - Lancôme

Um dos perfumes femininos mais cobiçados de todos os tempos. Idôle também traz um ótimo aroma rosado, que também traz o almíscar como segundo destaque.

Pera, Bergamota e Pimenta Rosa são as notas de topo, seguidas por Rosa e Jasmim no coração e Almíscar Branco, Baunilha, Patchouli e Cedro no fundo.

J’Adore - Dior

Se você é do tipo de mulher que gosta de ser lembrada, J’Adore possui um aroma marcante. Está dentro do top melhores perfumes importados e a nota em destaque é floral branco.

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

Miss Dior Absolutely Blooming - Dior

Para os dias mais frios do ano, esse perfume é o mais indicado. Traz como destaque um aroma frutado e com fundo adocicado. É um perfume considerado mais jovem e alegre.

As notas que compõem a fragrância são Framboesa, Groselha Preta, Romã e Pimenta Rosa; Rosa de Maio e Peônia e Almíscar Branco.

