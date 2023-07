The Glass, a estrutura gigante que o Japão construirá na Lua para simular a gravidade da Terra

O Japão planeja construir uma estrutura gigante na Lua que gira a cada 20 segundos para simular a gravidade terrestre, de acordo com o que foi revelado pela Corporação Kajima em uma conferência organizada pela Universidade de Kyoto no último dia 5 de julho. Ela foi batizada de The Glass.

O projeto tem como objetivo recriar as condições de vida terrestre na Lua, incluindo a gravidade, que é consideravelmente menor em nosso satélite natural. Para alcançar este propósito, foi desenvolvido um sistema que usará a força centrífuga para simular a gravidade, girando a cada 20 segundos.

Quando The Glass será lançado?

De acordo com o relatório do Computer Hoy, The Glass é um projeto de longo prazo, com uma duração estimada de 100 anos. É possível que nunca cheguemos a presenciar sua realização, uma vez que encontra numerosos desafios e dificuldades na construção, dependendo em grande parte de tecnologias futuras.

No entanto, se espera que uma versão em escala reduzida e mais simples esteja presente na Lua até 2050. Embora as expectativas para concluir o projeto sejam altas, também há riscos envolvidos.

Não foram revelados detalhes sobre a metodologia de construção na Lua, mas foi mencionado que também se considera a possibilidade de expandir o projeto para Marte.

The Glass

A gravidade artificial é um componente fundamental deste ambicioso projeto. A estrutura rotativa permitirá gerar uma gravidade simulada semelhante à da Terra, e contará com diferentes áreas que abrigarão florestas, cachoeiras e uma biodiversidade variada para garantir condições habitáveis para os futuros moradores deste edifício lunar. Além disso, está prevista a construção de um sistema de transporte conhecido como “Hexagon Space Track System” que ligará a Lua à Terra.

Embora The Glass ainda seja um conceito em estágios iniciais, se espera que os avanços tecnológicos e os progressos alcançados na exploração espacial nos últimos séculos permitam tornar essa visão futurista uma realidade.