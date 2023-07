Será obrigatório colocar uma foto de perfil no WhatsApp? É tudo o que sabemos sobre a nova atualização

Ser o serviço de mensagens mais usado no mundo inteiro não é uma tarefa fácil. O WhatsApp deve ser muito cuidadoso ao tomar decisões para modificar ou atualizar algo na sua interface. Caso contrário, poderá sofrer as consequências, assim como aconteceu quando o aplicativo tentou compartilhar dados com o Facebook.

As numerosas modificações que aumentaram a funcionalidade do WhatsApp foram bem recebidas pelo serviço de mensagens. No entanto, uma nova atualização em breve poderá comprometer a privacidade dos usuários do aplicativo da Meta.

Um relatório recente da WA Beta Info, citado pela equipe da Andro4All, apresenta uma nova versão do WhatsApp que praticamente obrigará os usuários a terem algo que os identifique em seu perfil. Seria uma função que desagradaria bastante aos usuários que preferem não colocar fotos em seu avatar.

Será obrigatório colocar uma foto de perfil no WhatsApp?

Não será obrigatório ter uma foto de perfil. Mas o que será indispensável é uma identificação. Assim como acontece com as contas Gmail, nas fotos aparecerão as iniciais dos emails com os quais se registraram no serviço de mensagens.

Isso é o que aparece tanto na versão Beta do WhatsApp para iOS 23.13.0.76 quanto na Beta do WhatsApp para Android com número de versão 2.23.15.9, destacaram os meios citados com uma imagem que apresenta esta nova atualização.