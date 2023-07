Perfumes masculinos nacionais BARATOS e de QUALIDADE para você ter na sua coleção

Perfume de qualidade não é sinônimo de perfume caro e a lista a seguir irá te provar isso!

O youtuber Bruno Silva listou os perfumes nacionais melhores e mais baratos que os importados, em sua opinião. Confira!

Homem Tato - Natura

Um perfume extremamente elogiado e que traz o aroma semelhante ao importado Bvlgari Man In Black. Devido ao estilo especiado quente e as notas de especiarias, deve ser utilizado em noites mais frias, ideal para encontros.

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

Malbec Signature - O Boticário

Também ideal para o uso noturno, Signature apresenta uma proposta mais cítrica, misturando aromas amadeirados com baunilha. Também se mostra muito sensual e potente.

Suas notas de topo sao Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina, seguidas pelas notas de coração em Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli. e finalizando com fundo em Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide.

Club 6 - Voyage

O famoso perfume ‘arrasa-quarteirões’ pois é possível sentir o aroma de longe. É indicado para homens que preferem fragrâncias adocicadas, pois possui notas extremamente doces.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Alecrim e Artemísia e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Zaad Santal - O Boticário

Chama a atenção pelas notas de especiarias misturadas com whiskey, lembrando até mesmo um perfume importado.

Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota são as notas de topo. Sândalo, Whiskey, Lavanda e Folha de Violeta estão no coração e Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli são as notas de fundo.

