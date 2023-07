Perfumes femininos com cheiro de boneca

Muitas pessoas estão ansiosas com a estreia de Barbie nos cinemas e uma discussão que tomou conta na internet é sobre o look ideal para assistir ao filme, que começa a ser exibido na próxima quinta-feira (20).

Claro que o rosa é peça obrigatória para acompanhar as aventuras da personagem, vivida nas telonas por Margot Robbie, mas para completar o look, que tal escolher um perfume de boneca para se sentir uma verdadeira Barbie?

Confira a seguir as dicas do youtuber Taiguara Almeida, com aromas importados e nacionais.

Ruby Rush - Paris Hilton

Lançado em 2022, essa fragrância possui um aroma floral frutado, perfeito para qualquer hora do dia ou estação. As notas de topo são Cereja, Chantilly e Hibisco. As notas de coração são Flor de Framboesa, Dália e Vitória Régia e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.

Kriska Romance - Natura

Lançado este ano, Kriska Romance possui um aroma semelhante a bebida Nesquik, segundo o youtuber. Em sua composição leva notas de Frutas Vermelhas, Baunilha, Chocolate, Cacau, Pimenta Rosa, Flores e Rosa.

Toy 2 Bubble Gum - Moschino

Para quem prefere aromas com cheiro de chiclete, Toy 2 Bubble Gum, lançado em 2021, é uma boa escolha. As notas de topo são Fruta Cristalizada, Laranja Amarga e Limão. As notas de coração são Chiclete, Rosa Búlgara, Mirtilo, Pêssego, Canela, Flor de Pêssego e Gengibre e as notas de fundo são Almíscar, Ambroxan e Cedro.

Rose - Oscar de la Renta

Um perfume floral, com destaque para a nota de rosa. Funciona bem em dias quentes de verão. Pera, Frésia e Lírio-do-Vale são as notas de topo, seguidas por Rosa Damascena, Rosa e Peônia no coração e Almíscar, Madeiras Brancas e Âmbar Branco no fundo.

