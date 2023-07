O caso do uso da Inteligência Artificial para reviver atores mortos: quem tem os direitos?

JJ Abrams inicia as filmagens do Episódio IX com um tributo a Carrie Fisher

Há um debate acalorado em torno ao uso de sistemas de Inteligência Artificial neste momento particular para a indústria do entretenimento, onde vimos, quase de maneira casual, a confluência de dois eventos que têm uma interconexão um tanto indireta, mas muito delicada entre si.

Por outro lado, temos a recente greve dos atores da Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), o maior sindicato de atores do planeta, que se solidariza com o protesto do sindicato de roteiristas, que há algumas semanas se encontra na mesma situação de reivindicação por melhores condições de trabalho.

Em paralelo, temos o curioso caso da cantora falecida Elis Regina, que roubou as manchetes de todo o Brasil depois que uma campanha publicitária conseguiu usar sistemas de Inteligência Artificial para ressuscitar e inserir a falecida cantora em um anúncio comercial da montadora Volkswagen.

Ambas coisas acontecem em um ponto onde a tecnologia de deepfake de vídeo evoluiu a um grau tal que nem mesmo os orçamentos dos grandes estúdios de Hollywood são necessários para criar peças surpreendentemente convincentes.

Aqui temos o claro exemplo de alguns anos atrás, com o final da segunda temporada de The Mandalorian, onde um fã com amplo domínio técnico no uso destes sistemas IA foi capaz de corrigir os detalhes técnicos da sequência protagonizada por um jovem Luke Skywalker.

Algo semelhante vimos com Carrie Fisher e as cenas que tiveram que ser costuradas com tecnologia digital e Inteligência Artificial para completar o lançamento do Episódio VIII de Star Wars, assim como a sua versão mais jovem vista em Rogue One. E agora com o problema atual surge uma dúvida sensata:

Quem tem os direitos sobre o uso de artistas mortos quando eles são revividos através da Inteligência Artificial?

A BBC publicou um artigo interessante, em comemoração ao vídeo publicitário da Volkswagen com Elis Regina, onde consultam um especialista para abordar o tema deste tipo de produção.

O sociólogo e coordenador de impacto do Centro de Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo (USP), Glauco Arbix, em entrevista nos propõe as bases reais deste debate, que necessariamente contempla matizes filosóficos:

A pessoa pode ser objeto de uma recriação que acabe destruindo o seu nome e reputação. Mas também levanta dúvidas do ponto de vista da integridade da vida familiar.

Não é porque você pode fazer, que você deve fazer. Uma coisa é guardar um filme de alguém que morreu no seu armário para assistir algumas vezes, e outra coisa é recriar (sua imagem) em novas condições, como se ainda estivesse vivo.

A finitude da vida está sedimentada na história social. Mesmo para aqueles que acreditam na vida após a morte, ela sempre é algo mais inacessível e diferente do que vemos agora, para o qual não estamos preparados como sociedade.

No caso da atual greve da SAG-AFTRA, como mencionado por Fran Drescher no discurso acima, existe o risco latente de que a Inteligência Artificial agora seja a responsável por criar atuações para ocupar papéis estrelares em filmes, mesmo quando essas estrelas estejam mortas ou fora do negócio.

Seguindo essa lógica, o especialista entrevistado afirma que a legislação em cada área é importante. No caso do Brasil, são os familiares que têm direitos autorais sobre atores ou artistas já falecidos.

Fica a dúvida se Elis Regina, se estivesse viva, teria autorizado ou não o uso de sua imagem neste anúncio. Mas Hollywood está prestes a estabelecer um precedente nessa área.