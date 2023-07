Moda: 6 cores para vestir se quer construir um guarda-roupa que pareça caro e luxuoso

Por mais que a estética do luxo silencioso tenha sido muito falada em 2023, ela continua sendo um mistério para muitas pessoas. Mas se você procura montar um guarda-roupa que pareça mais caro e luxuoso, saiba que não é tão complicado. Tudo o que você precisa é evitar logotipos e manter uma paleta de cores limpa e clássica.

Para finalmente tornar o luxo silencioso facilmente alcançável, saiba as principais tonalidades que você precisa ter em sua casa para criar conjuntos mais elegantes e atemporais imediatamente.

6 cores que mais importam se você está tentando construir um guarda-roupa de aparência rica

Look all black

Começar forte é o preto, principalmente quando a cor é usada da cabeça aos pés. Clássico, prático e inegavelmente um dos uniformes favoritos e mais usados da moda, uma roupa toda preta é a combinação perfeita, não importa a ocasião, estação ou clima.

Azul marinho

O azul marinho que quase sempre é ignorado para o preto é indiscutivelmente um dos tons mais chiques e versáteis de todos, e combina perfeitamente com praticamente todas as cores luxuosas, do marfim ao marrom chocolate.

Rosa bebê

Considerando que o rosa bebê já teria me feito pensar em trajes cafonas de clube de campo cobertos por pequenos logotipos impressos, a tonalidade assumiu uma nova personalidade nos últimos anos e agora é exatamente o oposto. Muito moderno e minimalista, o tom pastel deixará qualquer look mais caro e invejável.

Look todo branco

Vestir uma roupa toda branca sempre será o passo número um. Só tome cuidado para não derramar nada nas suas peças - porque é para parecer rica, não pagar uma taxa alta para tirar manchas em lavanderia.

Verde oliva

Se fazia parte da paleta de cores da princesa Diana, automaticamente pensamos em looks luxuosos ao vestir verde oliva. É uma cor discreta, e ao mesmo tempo ousada, que a torna a escolha perfeita sempre.

Marrom chocolate

Um tom profundo de marrom chocolate nunca irá decepcionar se você quer parecer rica e luxuosa. Combinado em um look monocromático, é o visual certo para arrasar.

