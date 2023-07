Hoje é o Dia dos Emojis: a língua universal da era digital

Se você abrir o seu aplicativo de mensagens instantâneas favorito e procurar o emoji de calendário para enviar para um amigo ou conhecido, é muito provável que o ícone que você encontrar mostre 17 de julho. Esta é a data em que todos os anos é comemorado o Dia Internacional do Emoji, um pictograma comum usado nas mensagens eletrônicas que enviamos através dos nossos smartphones.

Sem dúvida, os emojis se tornaram uma parte integrante da nossa comunicação digital. Desde mensagens de texto até publicações em redes sociais, usamos emojis para adicionar uma camada extra de expressão às nossas palavras.

Estes pequenos ícones criados em 1999 e inseridos nos telefones pela primeira vez em 2001, nos permitem transmitir rapidamente sentimentos como alegria, tristeza, surpresa ou amor, adicionando um toque de personalidade às nossas conversas. Também ajudam a esclarecer o tom de uma mensagem, evitando mal-entendidos e promovendo uma comunicação mais eficaz.

A evolução que tiveram junto a Samsung

A Samsung, sempre presente nas revoluções digitais e tecnológicas, decidiu levar isso ainda mais longe em março de 2018, quando lançou pela primeira vez o AR Emoji com o lançamento do Samsung Galaxy S9 e S9+.

Desde então, esta função está presente em vários dos seus modelos de gama alta, permitindo que os fãs dos seus smartphones possam criar avatares animados que se parecem com eles mesmos e refletem suas expressões faciais e movimentos, e principalmente, que possam se expressar e se comunicar da sua própria maneira.

Por que os Emojis trazem uma sensação de bem estar e felicidade?

Mas ainda, o que torna os emojis tão atraentes? Uma pesquisa publicada no Journal of Mental Health nos oferece algumas pistas, pois seus autores mencionam que os emojis podem ser grandes aliados na expressão de nossas emoções, porque “são amplamente reconhecidos e compreendidos em diferentes culturas e línguas, o que os torna uma forma universal de comunicação emocional”.

Além disso, eles são de grande ajuda para se comunicar com alguém que não fala o seu idioma ou que não é alfabetizado. Os emojis também podem ser inclusivos, pois permitem representar pessoas de diversas etnias, gêneros, orientações sexuais, deficiências e outros aspectos da diversidade humana. Isso ajuda a evitar a exclusão e garante que todos se sintam representados e visíveis nas comunicações digitais.

Emojis Delatores

Mas esta revolução foi ainda mais longe e chegou a outras áreas além da pessoal. O seu uso é muito amplo, já servem até para ilustrar períodos importantes na vida das pessoas e para atestar momentos importantes da história da humanidade, um exemplo disso é que, para março de 2020, quando as pessoas ainda não sabiam que uma pandemia de anos estava por vir, os emojis já delatavam a sua preocupação.

Uma análise realizada pela Emojipedia para aquelas datas mostrava que a cara com máscara médica e micróbios eram os emojis mais frequentemente usados para se referir ou descrever o coronavírus, mesmo quando ninguém sabia mito bem do que se tratava.

Uma comunicação mais expressiva

Um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Michigan e publicado no PLOS ONE analisou um grupo de trabalhadores e descobriu que os desenvolvedores que usam emojis em suas postagens no Github tinham menor probabilidade de abandonar a plataforma em comparação com aqueles que não os usam.

Os emojis são uma forma de comunicação visual que nos permite expressar emoções e sentimentos em nossas interações online. Em um contexto remoto, onde não podemos ver as expressões faciais ou captar as emoções de forma direta, os emojis desempenham um papel crucial ao nos permitir transmitir e perceber emoções através de mensagens de texto", disseram os pesquisadores.

O uso de emojis não contribui apenas para uma comunicação mais eficaz e clara, mas também pode ser um importante indicador da atitude e do comprometimento dos funcionários. Nesse sentido, a pesquisa sugere que os funcionários que usam emojis na sua comunicação online estão mais comprometidos e têm maior probabilidade de se manter ativos no ambiente de trabalho virtual.