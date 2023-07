Estes são os 3 signos do zodíaco que devem encontrar um amor nas próximas semanas

Vários fenômenos astronômicos farão vibrar energias positivas e com a Lua Nova, esperam-se grandes mudanças, o renascimento de coisas novas.

Nesta semana que se inicia, 3 signos (Áries, Virgem e Peixes), viverão um período de prosperidade, oportunidades econômicas e o amor estará no auge, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Áries

Uma nova oportunidade de trabalho é apresentada a você e com uma proposta de renda que vai te ajudar a ter aquela renda que você precisa para avançar. Não é algo que te tira dos teus projetos, pelo contrário, é algo com que vais complementar e te vai correr muito bem. O que vai exigir de você é estar atento a ideias inovadoras e ter disposição para empreender projetos ou buscar investimentos. Será também uma semana cheia de emoções, onde irá procurar momentos emocionantes com o seu parceiro íntimo, por isso divirta-se porque merece o melhor.

Virgem

Você é inteligente e tem 100% de intuição, então tome a decisão e dê saltos para a prosperidade. O dinheiro vai fluir esta semana e você vai conseguir resolver um problema familiar que está te preocupando. Saia dessa para que se sinta em paz consigo mesmo pelo dever cumprido. Você entra em um período de harmonia e equilíbrio com seu parceiro, onde ambos poderão consolidar esse relacionamento pelo qual tanto lutaram. Vocês dois merecem tudo de bom que está acontecendo com vocês, então aproveitem que a vida é uma só.

Peixes

A imaginação e a criatividade estarão no auge nos próximos dias, porque suas habilidades e intuição o levarão a avançar com um novo projeto para o qual confiam em seu julgamento. Essa confiança o torna decisivo e firme nas decisões que vai tomar e que o levará a obter grandes ganhos que beneficiarão você e toda a equipe. O romantismo e a sensibilidade estão à flor da pele, então seu parceiro ficará encantado com essa abordagem que o levará a consolidar seu relacionamento.

Com informações da Nueva Mujer