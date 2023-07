Entenda as consequências da ‘dieta do sexo’, aderida por famosas e influencers

Entenda as consequências da ‘dieta do sexo’ intensa, aderida por famosas e influencers (Reprodução/Pixabay - Prinz-Peter)

Com tantas dietas inusitadas que já surgiram no meio dos famosos, principalmente as impulsinadas por grandes nomes internacionais na internet, mais uma forma de perder peso tem viralizado: a dieta do sexo. Kim Kardashian, Kate Hudson, Cameron Diaz e Pamela Anderson, por exemplo, já aderiram à prática intensa para a queima de calorias.

De acordo com O GLOBO, a candidata brasileira ao Miss Bumbum de Minas Gerais, Larissa Sumpani, 24, foi uma das adeptas à dieta do sexo. Para a modelo, o sexo intenso é praticado ao menos três vezes na semana.

“Decidi adotar essa dieta após pesquisar sobre formas alternativas de exercício e notar que o sexo, além de ser prazeroso, poderia ser uma atividade física que contribuísse para a minha preparação para o Miss Bumbum”, disse. Além dela, outras influencers afirmaram aderir à prática, além de alegarem a perda de 8 mil calorias em 3 a 4 horas de sexo.

Benéfico ou prejudicial?

Segundo O GLOBO, a urologista e especialista em medicina sexual, Pilar Ceballos, a prática é positiva para os que não gostam muito de academia.

“O sexo deve ser considerado como mais um exercício, dependendo do estado físico variará em intensidade e duração e queimará mais ou menos calorias. Para quem não gosta muito de academia ou caminhada, o sexo tem os mesmos benefícios, e ainda mais, já que também são liberadas substâncias cerebrais que promovem a sensação de bem-estar, tranquilidade e alegria. Melhora a qualidade do sono, a imunidade e promove a liberação de antioxidantes, além dos benefícios que traz nas relações de casal”, disse.

No entanto, a especialista diz que o ato não deve se estender por cinco horas sem que haja descanso, pausa para hidratação e alimentação, além da necessidade de acompanhamento médico para nutrição.

Para a sexóloga e ginecologista Carolina Ambrogini, o cenário é diferente. A especialista acredita que o sexo intenso deturpa o sentido do ato, além de promover uma perda de conexão e cumplicidade entre os envolvidos.

“Não recomendamos para essa finalidade. É como se fosse algo performático, ter que transar um número certo de vezes durante a semana por tantas horas, para perder peso e queimar calorias, vira obrigação e não prazer. Se quiser emagrecer, existem formas e lugares para isso, como ir à academia”, disse.

Segundo a especialista, o sexo intenso por tantas horas pode trazer riscos de fissuras, irritações e até doenças sexualmente transmissíveis.