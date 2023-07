Cientista sugere pintar 2% da Terra com a tinta mais branca que existe para deter o aquecimento global

Um cientista propôs uma ideia inusitada para combater o aquecimento global: cobrir entre 1 e 2% da superfície terrestre com a tinta mais branca do mundo. Jeremy Munday, professor de engenharia elétrica e informática na Universidade da Califórnia, sugere que isso poderia ajudar a reduzir a quantidade de calor absorvida pelo planeta e estabilizar as temperaturas globais.

De acordo com o site Xataka, Munday afirma que, se utilizar um material como a pintura de Purdue, que é altamente reflexiva, seria possível refletir luz suficiente para o espaço para impedir que a Terra absorva mais calor do que emite.

No entanto, o cientista reconhece que cobrir grandes extensões de terra não é prático nem recomendável devido às preocupações ambientais e possíveis alterações climáticas.

Então, o que o cientista sugere?

Em vez disso, Munday sugere a implementação de pontos de resfriamento em áreas urbanas para contrariar o efeito de ilha de calor, onde os edifícios e as superfícies artificiais retêm mais calor do que as áreas naturais. Isso poderia trazer benefícios locais e globais ao reduzir a temperatura em áreas urbanas e diminuir a demanda por ar condicionado.

Jeremy Munday

Apesar de a ideia de usar a tinta mais branca como medida de resfriamento a grande escala parecer promissora, há preocupações sobre o a pegada de carbono associada à fabricação do material. No entanto, o criador da tinta indica que outros tipos de tinta comercial também têm uma pegada de carbono semelhante.

É importante destacar que esta proposta de pintar parte da Terra é considerada uma medida temporária e não deve substituir os esforços para abordar a causa fundamental do mudança climática, que é a queima de combustíveis fósseis.

A geoengenharia, como esta proposta, tem sido alvo de críticas por desviar a atenção do problema principal e não abordar a redução de emissões de gases de efeito estufa. Por fim, enquanto se procuram soluções inovadoras para mitigar os efeitos do aquecimento global, é fundamental focar na redução de emissões e na transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis.