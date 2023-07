As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes nesta quarta-feira (19), segundo o tarot

Finalmente chegamos na metade da semana e para enfrentar este dia, é importante ficar por dentro da mensagem das cartas do tarot para o seu signo, não é mesmo? Então, sem mais delongas, veja a seguir as revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes.

Sagitário

É possível que tenha uma jornada difícil nesta quarta-feira (19) quando o tema envolve as finanças, Sagitário. É preciso ter calma e planejar mais este ponto de sua vida e, principalmente, não sair gastando sem pensar. Se precisar, busque orientações de um especialista.

Capricórnio

Para Capricórnio, as cartas do tarot revelam um dia no qual você se sentirá um pouco mais sentimental do que de costume e para ultrapassar esta fase será necessário um tempo sozinho, período esse que deve refletir sobre determinados pontos de sua vida e que, claro, trarão algumas respostas.

Aquário

Hora de fortalecer as relações com seus entes queridos, que se viu bastante afetada nos últimos tempos, Aquário. Dedique um tempo especial para cada um e assim verá o quanto isso será positivo para sua jornada.

Peixes

A quarta-feira (19) deve ser um pouco agitada, Peixes, mas você não deve desanimar no primeiro desafio que aparecer. Visto isso, mantenha a calma e canalize suas energias. Com tranquilidade e persistência tudo vai se resolver, apenas confie.

