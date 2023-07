As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (19), segundo o tarot Foto ilustrativa - Pixabay - CJMM

Finalmente chegamos na metade da semana e para enfrentar este dia, é importante ficar por dentro da mensagem das cartas do tarot para o seu signo, não é mesmo? Então, sem mais delongas, veja a seguir as revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Hora de focar na sua saúde e bem-estar de uma forma geral, Leão. Sua rotina tem sido muito intensa, e é preciso canalizar as suas energias para que possa seguir avançando em sua jornada. Tenha paciência e confie em sua intuição que um ciclo positivo se aproxima.

Virgem

Para Virgem, as cartas do tarot alertam a chegada de um período mais reflexivo, este que envolve prioritariamente o campo amoroso. Portanto, não tenha medo de se abrir com seu companheiro e compartilhar aquilo que sente ou que vem te incomodando, pois somente assim é que o relacionamento vai avançar.

+ Siga lendo mais conteúdos de nosso portal:

Libra

Uma onda criativa se aproxima de sua vida, Libra, e você deve aproveitá-la para criar novos projetos e se destacar entre os demais, além de se desenvolver, é claro. Não tenha medo de expressar suas ideias e confie em seu potencial.

Escorpião

É melhor estar preparado, Escorpião, porque um cenário um pouco complexo se aproxima do campo profissional e você terá que tomar uma importante decisão. Confie em sua intuição e lembre-se de se posicionar baseado no que realmente quer para o seu futuro. Determinação e perseverança serão cruciais.

+ Aproveite a oportunidade e leia mais conteúdos de nosso site: